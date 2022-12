Deutschland doch noch Weltmeister: 'Bunnyhoppor' gewinnt Hearthstone World Championship

Hearthstone hat einen neuen Weltmeister gefunden. Am Sonntag setzte sich der deutsche Profi Raphael 'Bunnyhoppor' Peltzer durch und sicherte sich satte 100.000 US-Dollar Preisgeld.

Im Finale um den WM-Triumph war es dabei zu einem durchaus kuriosen Spiel gekommen. Denn mit Jack 'DeadDraw' Bancroft wartete im Endspiel ein Kollege Peltzers von Team Liquid. Nicht die einzige Parallele zwischen den beiden Spielern. Ebenso eint es sie, vor auslaufenden Verträgen zu stehen und einer unsicheren Zukunft im Hearthstone eSport entgegenzublicken.

'Bunnyhoppor' nutzt ersten Matchball

Von Verunsicherung war den beiden Finalisten ingame aber nichts anzumerken. In einem Best-of-Five mit Überlänge agierten die Kontrahenten auf hohem Niveau. Die Führung Peltzers glich Bancroft umgehend aus, 'Bunnyhoppor' gelang jedoch seinerseits die sofortige Antwort. Im vierten Spiel hatte Peltzer somit den ersten Matchball - und nutzte diesen in einem taktisch geprägten Duell umgehend zum 3:1-Sieg, dem ein emotionaler Ausbruch folgte.

"Ich habe nicht gedacht, dass das jemals passieren würde, deshalb bin ich offensichtlich etwas emotional", gab 'Bunnyhoppor' anschließend Einblicke in seine Gefühlswelt, und führte aus: "Es war in letzter Zeit sehr viel. Es gab viele Roster-Wechsel und meine Zukunft ist unsicher. Ich weiß nicht, wo ich hingehe."

Eigenwerbung gegen die Unsicherheit - und für Blizzard?

Erst Ende November hatte der Routinier via Twitter im Zuge der anstehenden Vertragsauflösung bekannt gegeben, dass er "so, wie die Dinge gerade laufen", nicht länger in der Lage sei, sein Leben durch das Streamen und Spielen Hearthstones zu finanzieren. Entsprechend groß dürfte auch die Freude über das Preisgeld ausfallen.

Dass er im Duell darum ausgerechnet auf 'DeadDraw' getroffen war - für Peltzer "ziemlich lustig: Wir sind Teamkollegen, unsere Verträge laufen aus. Also ist es passend, dass wir den ersten und zweiten Platz belegt haben." Tatsächlich dürfte das starke Abschneiden die beste Werbung für Organisationen gewesen sein, die über eine Verpflichtung der beiden Finalisten nachdenken.

Aktuell ist aber noch nichts über die Zukunft des neuen Hearthstone-Weltmeisters bekannt, der die Gelegenheit direkt nutzte, um sich mit einem Schmunzeln auf den Lippen bei Hearthstone-Entwickler Blizzard Entertainment zu bewerben: "Haben sie aktuell einen Weltmeister im Team? Jetzt wäre die Gelegenheit, das zu tun."