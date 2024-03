Deutschland: "Das Spiel gegen Österreich ist und bleibt ein Endspiel."

Für Deutschlands Handballer kommt es am Sonntag zu einem Endspiel im doppelten Sinn: Nur ein Sieg sichert das Olympia-Ticket - und den Job von Bundestrainer Alfred Gislason. Nach dem vergebenen ersten Matchball im Halbfinale der EM, dem zweiten im Spiel um Platz 3 sowie der Niederlage gegen Kroatien ist es die letzte Chance auf das Olympia-Ticket.

Es geht um Olympia und um seinen Job - doch über sein Innenleben mochte Alfred Gislason vor dem Alles-Oder-Nichts-Duell gegen Österreich nichts preisgeben. "Mein Bauchgefühl geht dich nichts an", sagte der Bundestrainer von Deutschlands Handballern, bevor er sich am Samstagabend in die Spielvorbereitung stürzte.

Beim Deutschen Handballbund ist vor dem Schicksalsspiel am Sonntag ordentlich Druck auf dem Kessel. Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag des Olympia-Qualifikationsturniers in Hannover ist klar: Ein Sieg oder ein Remis gegen die Alpen-Handballer sichern das Ticket für die Sommerspiele in Paris. Verliert Deutschland, reisen die Österreicher zusammen mit den vorzeitig qualifizierten Kroaten nach Frankreich.

"Wir wissen, dass wir besser spielen müssen", mahnte Gislason, "kontinuierlich. Über 60 Minuten." Die 30:33 (10:16)-Niederlage am Samstagnachmittag gegen Kroatien wurmte den Coach. Die erste Halbzeit, so Gislason, dessen bis 2027 ausgehandelter Vertrag nur bei erfolgreicher Olympia-Qualifikation gilt, sei "sehr schlecht gewesen".

Mut macht ihm hingegen der zweite Durchgang, als sich das DHB-Team in der Schlussphase angeführt vom erneut starken Renars Uscins zwischenzeitlich noch bis auf zwei Treffer herankämpfte - und sich mit technischen Fehlern dann selbst bremste. "Unsere Mannschaft geht, durch die zweite Halbzeit, mit mehr Selbstvertrauen aus diesem Spiel", ist sich Gislason aber sicher und betont: "An der Ausgangslage verändert sich für uns nichts. Das Spiel gegen Österreich ist und bleibt ein Endspiel."

"Haben alles in eigener Hand"

Das deutsche Team weiß, was die Stunde geschlagen hat. "Es ist ein Endspiel, für beide Mannschaften", sagte DHB-Spielmacher Juri Knorr - und strahlte dabei Zuversicht aus: "Ich glaube nicht, dass es um die Art und Weise unseres Spiels geht. Wir haben gezeigt, dass wir es können und dass wir gut genug sind, um das Spiel zu gewinnen. Am Ende muss das Resultat stimmen. Der Sieger ist durch. Das ist eine schöne Situation. Wir haben alles in der eigenen Hand."

Das deutsche Team ist vor den Österreichern um den früheren Bundesliga-Torschützenkönig Robert Weber und den Kieler Torjäger Mykola Bilyk gewarnt. Mindestens im Hinterkopf dürften Torhüter Andreas Wolff und seine Mitspieler die Geschehnisse im Januar haben. Bei der Heim-EM, vor knapp zwei Monaten, reichte es im Hauptrundenspiel gegen die Österreicher nur zu einem Unentschieden (22:22).

Elf Minuten vor dem Ende lag der Nachbar seinerzeit sogar mit fünf Toren vorn, ehe Deutschland noch ausglich. Gegen Kroatien spielte Österreich lange auf Augenhöhe, führte über weite Strecken - und musste sich am Ende geschlagen geben. Mit Tempo dominierte das Team von Ales Pajovic dann das Duell mit Algerien.

Ärgerlich war am Ende aus Sicht des ÖHB-Team aber der letzte Treffer der Nordafrikaner zum 41:26-Endstand - bei sechzehn Toren Unterschied hätte Österreich im Duell gegen Deutschland ein Unentschieden gereicht, so würde bei einem Remis das DHB-Team jubeln. "Du kannst ja sowieso nicht auf ein Unentschieden spielen, wir wollen sowieso unbedingt gewinnen. Das heißt wir geben Vollgas und wittern die Chance", erklärte Sebastian Frimmel.

"Jeder wird brennen"

"Leicht wird das auf jeden Fall nicht", so Sebastian Heymann. Zumal es scheint, als könne Österreich nur gewinnen - und Deutschland hingegen nur verlieren. Nach den verpassten Chance wäre ein finales Scheitern und das Verpassen der Olympischen Spiele ein nicht eingeplanter Rückschlag für den DHB.

"Jeder wird brennen", versprach Torhüter Andreas Wolff. Jannik Kohlbacher sprach von einer "Riesenchance. Wer da morgen nicht zu 100 Prozent motiviert ist, der hat seinen Job verfehlt." Und auch Julian Köster zeigte sich optimistisch angesichts der finalen Option auf das Ticket nach Paris 2024: "Wir brauchen eine bessere Chancenverwertung und eine kompaktere Abwehr - dann bin ich positiv, dass wir das Spiel morgen gewinnen können."

"Wir müssen einfach gucken, dass wir das Leistungsniveau, das wir haben - und was wir in der zweiten Halbzeit auch gezeigt haben - am besten von Anfang an auf die Platte bringen", befand Rune Dahmke. "Wenn uns das gelingt, bin ich mir sehr sicher, dass wir gerade hier zu Hause eine gute Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Das ist unser Finale. Wir werden alles auf der Platte lassen."

Renars Uscins ergänzte zu den Schlüsseln für den Erfolg: "Wir müssen gegen Österreich vor allem an der Chancenverwertung arbeiten und dürfen unsere Köpfe nicht hängen lassen, wenn es mal nicht läuft und wir zwei, drei Fehler machen. Da hat man heute gesehen, dass wir in diesen Momenten nicht die Energie aufs Feld bekommen haben, wie in der zweiten Halbzeit. Da müssen wir einfach bei uns selbst und im Kampf bleiben."

