Trotz Viertelfinal-Aus: DHB-Team darf nicht nachlassen

Obwohl die deutsche Mannschaft den Sprung ins WM-Halbfinale verpasst hat, darf das Team von Markus Gaugisch in den kommenden Platzierungsspielen nicht nachlassen. Schließlich geht es um die Ausgangslage für das Olympia-Qualfikationsturnier.

"Wir dürfen jetzt nicht in Trauer verfallen oder in Selbstmitleid versinken, sondern müssen wieder in den Kampfmodus schalten", fordert daher Bundestrainer Markus Gaugisch vor dem Spiel gegen Tschechien am Freitag. Mit einem Sieg gegen das Überraschungsteam dieser WM würde das DHB-Team nicht nur die beste Platzierung seit der WM 2007 einfahren, sondern auch eine vermeintlich leichtere Gruppe für eines der Olympia-Qualifikationsturniere haben.



Während sie nicht mehr in die erste Gruppe kommen, da dort Dänemark oder Schweden sowie Ungarn als WM-Zehnter aus europäischer Sicht vertreten sein werden, spielt die Gaugisch-Truppe um einen Platz in den verbliebenen zwei Gruppen. Sollte sie sich tatsächlich den fünften Platz sichern, wäre auch der WM-Achte Teil der Gruppe.



Hinzukommen Argentinien wie auch Spanien, die sich über die Platzierungen der Kontinentalturniere qualifiziert haben. Etwas einfacher wäre aber wohl die dritte und somit letzte Gruppe. Dort spielen der Sechste und Siebte der WM mit Slowenien und Paraguay ein Ticket für die Spiele in Paris aus. Doch selbst dafür ist ein Sieg wichtig, denn als Gruppenkopf hätte die deutsche Mannschaft Heimrecht für die Qualifikation.



Eine absichtliche Niederlage in den letzten beiden Partien schließt man im deutschen Lager aus. "Wir haben noch zwei Spiele. Jetzt gilt es, Platz fünf zu holen. Wir wollen gegen gute Gegner besser spielen und dieses Gefühl mitnehmen in die Olympia-Quali", appelliert daher Alina Grijseels vor den Platzierungsspielen. Für Gaugisch gilt nach dem Debakel gegen Schweden: "Verarbeiten, abhaken, nach vorn schauen."

Toptorjägerin und Flügelzange aus der Bundesliga

Zuletzt trafen Deutschland und Tschechien in der WM-Vorrunde vor zwei Jahren aufeinander, die DHB-Auswahl gewann in Spanien 31:21, insgesamt stehen in 27 Spielen 18 deutsche Siege, drei Remis und sechs Erfolge für Tschechien - die letzten fünf Vergleiche seit 2012 gewann die DHB-Auswahl.



Überragende Spielerin der Tschechinnen ist die frühere THC-Spielerin Marketa Jerabkova, die mit den Vipers Kristianstad zweimal Champions-League-Siegerin wurde und nun für Ikast in Dänemark ebenfalls in der CL aufläuft. Mit 52 Treffern ist die Rückraumspielerin aktuell beste Werferin der gesamten WM. Dahinter folgt mit 39 Toren Veronika Mala vom deutschen Meister SG BBM Bietigheim. Daneben spielt noch Rechtsauen Anna Frankova in der Bundesliga, für die TuS Metzingen.