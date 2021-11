Deutschland Cup: Söderholm muss auf Kapitän Müller verzichten

Vom 11. bis 14. November geht der Deutschland Cup 2021 in Krefeld über die Bühne - ohne DEB-Kapitän Moritz Müller.

Am Donnerstag beginnt für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft mit dem Vierländerturnier in Krefeld die Vorbereitung auf Olympia 2022 in Peking. Fehlen wird bei dem Wettbewerb, an dem neben dem DEB-Team Russland, die Schweiz und die Slowakei teilnehmen, Moritz Müller. Der deutsche Kapitän hat am Montag seine Teilnahme abgesagt. Für den Verteidiger der Kölner Haie hat Bundestrainer Toni Söderholm Kai Wissmann von den Eisbären Berlin nachnominiert.

Insgesamt musste Söderholm nach Angaben des DEB wegen kurzfristiger Ausfälle sechs Änderungen vornehmen. Bei den Spielen gegen Russland (Donnerstag/19.45 Uhr), die Schweiz (Samstag) und die Slowakei (Sonntag/beide 14.30) werden auch der ehemalige NHL-Profi Dominik Kahun (SC Bern) sowie Danny aus den Birken, Maximilian Kastner, Justin Schütz (alle EHC Red Bull München) und Andreas Eder (Straubing Tigers) nicht zur Verfügung stehen.

Neu hinzu kommen für die letzte Maßnahme vor den Olympischen Spielen in Peking neben Wissmann Torhüter Andreas Jenike (Iserlohn Roosters), außerdem die Stürmer Lucas Dumont, Sebastian Uvira (beide Kölner Haie), Alexander Ehl (Düsseldorfer EG) und Taro Jentzsch (Iserlohn Roosters). Der 21-jährige Jentzsch steht vor seinem Debüt in der Nationalmannschaft.

Das deutsche Aufgebot:

Torhüter: Dustin Strahlmeier (Grizzlys Wolfsburg), Hendrik Hane (Düsseldorfer EG), Andreas Jenike (Iserlohn Roosters)

Verteidiger: Jonas Müller (Eisbären Berlin), Marco Nowak (Düsseldorfer EG), Tobias Fohrler (HC Ambri-Piotta), Konrad Abeltshauser (Red Bull München), Johannes Huss (Schwenninger Wild Wings), Dominik Bittner (Grizzlys Wolfsburg), Fabio Wagner (ERC Ingolstadt), Torsten Ankert (Iserlohn Roosters), Kai Wissmann (Eisbären Berlin)

Stürmer: Daniel Fischbuch, Alexander Ehl (beide Düsseldorfer EG), Marcel Noebels, Leonhard Pföderl, Manuel Wiederer (alle Eisbären Berlin), Yasin Ehliz, Patrik Hager (beide Red Bull München), Daniel Pietta (ERC Ingolstadt), Stefan Loibl (Skelleftea AIK), Tobias Rieder (Växjö Lakers), Tim Wohlgemuth, Lean Bergmann (beide Adler Mannheim), Lucas Dumont, Sebastian Uvira (beide Kölner Haie), Taro Jentzsch (Iserlohn Roosters)