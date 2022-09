Deutschland Cup: Österreich erstmals Teilnehmer

Erstmals trifft die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft Deutschland Cup auf Österreich. Das wurde am Mittwoch bekannt.

Das Nachbarland gibt in Krefeld (10. bis 13. November) bei der 33. Ausgabe des Turniers seine Premiere. Die weiteren Gegner für die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm heißen Slowakei und Dänemark.



Die Auswahl des DEB spielt zum Auftakt gegen Dänemark (10. November), das nach 2007 zum zweiten Mal teilnimmt. Danach folgt das Duell mit den Österreichern (12. November), ehe es zum Abschluss gegen die Slowaken geht (13. November), die bereits zum 23. Mal an dem Turnier teilnehmen.



Das Turnier findet zum vorerst letzten Mal in Krefeld statt. Für 2023 steht der Austragungsort bislang noch nicht fest.