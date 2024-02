Deutschland bewirbt sich mit Partner für Handball-WM 2029 und 2031

Anlässlich der Vergabe der IHF-Weltmeisterschaften der Männer, die 2029 und 2031 stattfinden werden, schließen sich Frankreich und Deutschland für eine gemeinsame Bewerbung zusammen.

Im Rahmen des "Tag des Handballs" im vergangenen November hatte der DHB bereits bestätigt, sich als Gastgeber für Handball-WM 2029 und 2031 zu bewerben. Zu diesem Zeitpunkt war eine Bewerbung mit Frankreich wie auch der Schweiz angedacht. Auch an der Ausrichtung der Handball-EM 2030 und 2032 hat der Verband Interesse.

Jetzt werfen Deutschland und Frankreich gemeinsam ohne die Schweiz ihren Hut für die beiden Weltmeisterschaften in den Ring. "Diese beiden Nationen, die bereits große Wettbewerbe ausgerichtet haben, möchten ihre Kräfte bündeln, um eine einzigartige Veranstaltung anzubieten", schreibt der französische Verband in einer offiziellen Mitteilung.

"Durch die gemeinsame Ausrichtung einer IHF-Weltmeisterschaft der Männer garantieren die beiden Länder den Zuschauern, die den internationalen Handball feiern werden, ein echtes Spektakel", so der Verband weiter.

Entscheidung im April

Die Bewerbungsunterlagen wurden heute - am Freitag, den 16. Februar - offiziell bei der IHF eingereicht und die Entscheidung wird am 16. April bekannt gegeben.

Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes, und Philippe Bana, Präsident des Französischen Handballbundes, sagten zu der gemeinsamen Bewerbung: "Sowohl in sportlicher als auch in organisatorischer Hinsicht haben wir bewiesen, dass wir in der Lage sind, eine hervorragende und professionelle Infrastruktur zu bieten, während wir in der Lage sind, die Menschen zu begeistern."

Weitere Bewerber aus Europa und Asien

Eine weitere Allianz schmiedet auch Island, gemeinsam mit Dänemark und Norwegen will sich der Inselstaat nun um die Ausrichtung entweder 2029 oder 2031 bemühen. Auch das wurde schon im Oktober bestätigt, nachdem im Sommer 2023 schon die ersten Medienberichte kursierten.

Als starker Konkurrent für die Austragung der Handball-WM gilt allerdings auch Saudi-Arabien, das sich ebenfalls um die Ausrichtung der beiden Großturniere bemüht und auch durch die Ausrichtung des IHF Super Globe seit 2019 ein langjähriger Partner des Weltverbands ist. Weitere Kandidaturen sind bislang nicht bekannt.