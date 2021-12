Deutschland bestreitet Qualifikationsrunde in Brasilien

Die Hoffnung auf ein Heimspiel zum Auftakt des Davis Cups 2022 hat sich für den Deutschen Tennis Bund nicht erfüllt. Rund drei Monate nach ihrem Halbfinaleinzug starten die deutschen Herren im kommenden Jahr mit einem Auswärtsspiel in Brasilien in den Mannschafts-Wettbewerb.

Das ergab die Auslosung für die Qualifikationsrunde am Sonntag in Madrid. Die Begegnung wird am 4./5. März ausgetragen.

Erstmals seit 2007 war die deutsche Auswahl ohne Olympiasieger Alexander Zverev ins Halbfinale eingezogen, hatte das Endspiel aber am Samstag mit einer Niederlage gegen Russland verpasst. Mit einem Finaleinzug hätte die Auswahl von Teamchef Michael Kohlmann die erneute Teilnahme am Endrunden-Turnier bereits sicher gehabt.

Als Teilnehmer des Finalturniers 2022 stehen bereits Kroatien und Russland fest, die am Sonntag (16 Uhr) um den Davis-Cup-Titel kämpfen. Wildcards erhielten Großbritannien und Serbien.