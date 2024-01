Deutschland bereit für die erste Etappe der Handball-EM

Getrübte Vorfreude statt purer Euphorie vor der Handball-EM im eigenen Land: Nach der gelungenen Generalprobe gegen Portugal drückt eine Verletzung von Patrick Groetzki auf die Stimmung der deutschen Handballer. Dennoch die Siege gegen Portugal machten vor der Heim-EM Mut.

Der Schock saß Deutschlands Handballern noch in den Gliedern, als sie um 3.11 Uhr in der Nacht auf den Sonntag ihren Sehnsuchtsort Köln erreichten. Das Drama um Patrick Groetzki überlagerte das gute Gefühl nach der sportlich geglückten EM-Generalprobe. Die Träume von einem neuen Wintermärchen im eigenen Land rückten erst einmal in den Hintergrund.

"Es trübt natürlich die ganze Stimmung, die ganze Euphorie", sagte Kapitän Johannes Golla mit ernstem Gesicht. Und Kai Häfner sprach von einer "Katastrophe". Groetzki werde dem deutschen Team "nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz extrem fehlen". Julian Köster sprach von einem "bitteren Ausfall". Als "extrem wichtigen Spieler" hatte David Späth seinen Teamkollegen noch vor der Diagnose bezeichnet und dessen Erfahrung hervorgehoben.

Und Patrick Groetzki wäre auch der einzige Spieler mit der Erfahrung eines Spiels in einem Fußball-Stadion gewesen, 2014 hatte der Außen mit den Rhein-Neckar Löwen gegen den HSV in der Arena in Frankfurt gespielt. "Schon vor der EM 2016, habe ich mich in Kiel verletzt ... Wir wissen alle was danach bei der EM in Polen passiert ist", schrieb er unterdessen mit Blick auf den damaligen Titelgewinn.

Video: Köster, Häfner, Golla

Alfred Gislason "insgesamt sehr zufrieden"

Denn die Vorstellung gegen Portugal hatte Mut durchaus Mut gemacht und reichlich Rückenwind für den EM-Auftakt am Mittwoch vor mehr als 50.000 Zuschauern gegen die Schweiz gegeben. "Letztendlich haben alle ihre Leistungen gebracht. Aber trotzdem haben wir gerade in der zweiten Halbzeit ab der 45. Minute viele technische Fehler gemacht und bringen die Portugiesen unnötig ran", sagte Gislason in der ARD.

"Ich bin insgesamt sehr zufrieden. Die Abwehr stand sehr gut, auch in der 3-2-1-Variante. Andi Wolff hatte anfangs Probleme, wurde dann aber besser und hat uns am Ende sehr geholfen. Der Angriff war in der ersten Hälfte super, Juri Knorr sogar überragend, aber auch Julian Köster hat ganz stark gespielt", blickte der Bundestrainer auf der DHB-Homepage zurück auf das Spiel am Samstag.

"Nach der Pause habe ich Sebastian Heymann gebracht, um ihm mehr Sicherheit zu geben. Mitte der zweiten Hälfte, als wir viel gewechselt haben, haben wir uns zu viele Technische Fehler wie Schritte oder Fehlwürfe geleistet. So kam es, dass der Vorsprung von plus sieben auf plus eins schmolz. Dann haben wir uns aber wieder gesteigert", so der Isländer, der anfügte: "Die Mannschaft hat insgesamt vieles sehr gut gemacht. Wir haben heute zwei Schritte nach vorne gemacht."

"Es war wieder ein Auf und Ab, wir haben es aber wieder unnötig eng werden lassen, wie im ersten Spiel auch", haderte auch Kai Häfner mit der zwischenzeitlichen Durststrecke. "Letztlich haben wir aber beide Vergleiche gewonnen, das gibt Selbstvertrauen, das wir gerne mitnehmen und nun den Fokus auf das erste Spiel legen", so der Routinier. "Ich bin froh, dass wir gewonnen haben", betonte auch Andreas Wolff.

"Wir haben über weite Phasen gut gespielt, aber wir hatten in beiden Spielen ein paar Hänger. Aber daraus lernen wir und versuchen die Fehler zu minimieren", so Justus Fischer und Julian Köster fügte an: "Wir konnten heute die 3-2-1 länger testen und ich glaube, die hat sehr gut funktioniert. Wir hatten leider wieder einen Einbruch in der zweiten Halbzeit, aber dieses Mal nicht ganz so lange und haben die Führung verteidigen können."

Vorfreude auf den Start der Handball-EM

"Das war sehr gut", zog Alfred Gislason unterdessen auch ein Zum Gesamtfazit der EM-Vorbereitung: "Die Stimmung, die Einstellung und das Auftreten waren super. Wir haben keine zwei Spiele auf Weltklasse-Niveau gezeigt, aber wir haben auch viel gewechselt und allen ihre Spielanteile gegeben. Sehr gut gefallen haben mir die Kreisläufer, Johannes Golla hatte noch nie so viele Pause, seit dem ich Bundestrainer bin."

Abgesehen von der Verletzung Groetzkis gab es in Kiel auch viel Positives. Alfred Gislason und seine Spieler genossen die Standing Ovations der fast 10.000 Zuschauer mit leuchtenden Augen. "Das macht sehr große Lust auf nächste Woche", sagte Kai Häfner. "Ich habe richtig Bock. Heute standen 10.000 Fans hinter uns und wenn jetzt das fünffache an Menschen da ist, wird es noch lauter und noch geiler", strahlte Julian Köster. "Die Vorfreude ist riesig", bestätigte Justus Fischer.

"Die Vorfreude wird nach der Busreise noch einmal steigen, bereits heute Abend wird das Kopfkino anfangen, wie es dort wohl sein wird. Und übermorgen können wir uns vor Ort ein noch besseres Bild davon machen, was uns am Mittwoch erwarten wird", blickte Andreas Wolff nach dem zweiten Spiel gegen Portugal auf die nächste Etappe. Nach der Ankunft in Köln in der Nacht hieß es aufschlafen, Alfred Gislason hatte allerdings auch ein Training angesetzt.

Spielmacher Juri Knorr sieht die deutschen Handballer bei der bevorstehenden Heim-EM als "Wundertüte mit extrem viel Potenzial". Das sagte der Mittelmann im Aktuellen Sportstudio des ZDF. "Wir haben viele verschiedene Spielercharaktere. Wir sollten aber auch ehrlich sein, dass wir nicht die Superstars haben wie Dänemark oder Frankreich", führte der 23-Jährige aus. "Es beginnt mit dem Auftaktspiel, das einmalig wird. Alles darauf kann ganz besonders werden."

Video: Handball-Weltrekord im Fußball-Stadion

Die Kaderfrage

Der Bundestrainer steht zudem nach der Verletzung von Patrick Groetzki noch vor einem Fragezeichen im Kader - nur siebzehn der achtzehn möglichen Plätze sind nach der Abreise des Außen besetzt. Alfred Gislason hat noch nicht entschieden, ob und wie er personell auf den zweiten Ausfall der EM-Vorbereitung nach Marian Michalczik reagiert. Der Isländer könnte mit Kastening und Rückraumspieler Christoph Steinert als hybride Lösung für Rechtsaußen ins Auftaktspiel gehen - wie schon im ersten Test gegen Portugal, als Groetzki noch geschont worden war.

Mit Nils Lichtlein, Kai Häfner und Renars Uscins stehen noch drei weitere Linkshänder im Kader. Auch auf der anderen Außenbahn hatte Gislason zwischenzeitlich mit Martin Hanne einen abwehrstarken Rückraumspieler gebracht, der dann in den Rückraum kreuzte und so sein erstes Tor im DHB-Dress erzielte. In Tim Hornke und Lukas Zerbe könnten zudem zwei weitere Rechtsaußen aus dem an die EHF gemeldeten 35er-Kader für die EM nachnominiert werden.

Bis Dienstag hat Gislason Zeit, den offiziellen Kader zu melden. Momentan umfasst das Aufgebot nur noch 17 Spieler. "Wir werden uns intern jetzt abstimmen, wie wir nach diesem Ausfall reagieren werden", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer. Alfred Gislason kann bis zu 18 Spieler bei der EHF melden, aus diesem Kader kann er dann für jede Begegnung 16 Akteure aktivieren. Zudem besteht die Option während des Turniers Nachnominierungen aus dem 35er-Kader vorzunehmen.

"Nun haben wir drei Tage Zeit, um in Köln den Feinschliff fürs erste Spiel zu bekommen", richtete Alfred Gislason unterdessen den Fokus abseits von Personalfragen auf das Spiel am Mittwoch. Zum Auftakt geht es gegen die Schweiz, eine richtungsweisende Begegnung im Duell um eines der beiden Tickets in die Hauptrunde. Danach geht es gegen Nordmazedonien sowie zum Abschluss gegen Titelaspirant Frankreich.

