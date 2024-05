Deutschland bei Handball-WM gegen drei Nachbarländer

In Zagreb wurden am heutigen Abend die Vorrundengruppen der Handball-WM ausgelost. Deutschland und die Schweiz treffen schon in der Vorrunde aufeinander, Österreich fordert den Europameister. "Das ist eine interessante, ziemlich ausgeglichene und sogar enge Gruppe", sagte Bundestrainer Alfred Gislason mit Blick auf die Aufgaben für das DHB-Team.

Deutschland duelliert sich mit der Schweiz. Marco Wolf