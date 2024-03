Deutschland bei Handball-EM vor Hauptrundenderbys

Die Europäische Handballföderation hat nun bestätigt, welche Mannschaften, neben den drei Gastgebernationen schon im Vorfeld für einen Spielort gesetzt werden. Für Deutschland hat das durchaus positive Aspekte, denn man geht zwei unangenehmen Gegnern aus dem Weg.

Deutschland wurde von den drei Gastgebernationen Österreich, Schweiz und Ungarn wie das ÖHB-Team für die Vorrunde in Innsbruck gesetzt. Das bestätigte nun die Europäische Handballföderation. In einer möglichen Hauptrunde in Wien würde sich das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch als Team der Gruppe F dann mit den Teams aus den Gruppen D (mit der Schweiz) und E (mit Österreich) messen.

Co-Ausrichter Ungarn wird in der Gruppe A in Debrecen spielen, Montenegro wurde ebenfalls nach Debrecen beordert und Weltmeister Frankreich absolviert seine Vorrundenpartien in der Gruppe C in Basel. Für diese drei Gruppen geht es dann in der Hauptrundengruppe in Debrecen weiter.

Nach den bisherigen Spielen der Qualifikation zur Handball-EM haben neben Titelverteidiger Norwegen auch schon Dänemark, Montenegro, Frankreich, Schweden, die Niederlande, Spanien und Rumänien ihren Startplatz sicher. Deutschland fehlt rechnerisch noch ein Zähler aus den verbleibenden drei Spielen vor heimischer Kulisse in Heidelberg gegen die Ukraine (04.04.) und Israel (06./07.04.).

Der Zeitplan sieht für die DHB-Frauen einen Zwei-Tages-Rhythmus vor, beginnend ab dem 29. November. Die einzigen Reisekilometer (ca. 450 km) im Turnierverlauf absolviert man nach dem Abschluss der Vorrunde. Einen unglücklichen Reiseplan sieht hingegen die Planung für die Gruppe um Weltmeister Frankreich vor. Von Basel nach Debrecen bis zum Finalwochenende in Wien müsste man fast 1650 Reisekilometer in zwei Touren absolvieren.

Handball-EM Frauen 2024

Spielorte

Debrecen: Fönix Arena (6.500 Zuschauer)

Basel: St Jakobshalle (6.500 Zuschauer)

Innsbruck: Olympiahalle (8.000 Zuschauer)

Wien: Stadthalle (10.000 Zuschauer)

Vorrunde (28.11.-03.12.24)

Gruppe A (Debrecen): Ungarn

Gruppe B (Debrecen): Montenegro

Gruppe C (Basel): Frankreich

Gruppe D (Basel): Schweiz

Gruppe E (Innsbruck): Deutschland

Gruppe F (Innsbruck): Österreich

Hauptrunde (05.12.-11.12.24)

Hauptrunde I (Debrecen): Erster und Zweiter der Gruppen A, B, C

Hauptrunde II (Wien): Erster und Zweiter der Gruppen D, E, F

Finalwochenende (13.-15.12.24)

Alle Partien in Wien



Spiel um Platz 5

Erster Hauptrunde I - Zweiter Hauptrunde II

Erster Hauptrunde II - Zweiter Hauptrunde I

Verlierer Halbfinale I - Verlierer Halbfinale II

Sieger Halbfinale I - Halbfinale II