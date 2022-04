Deutschland 1972 in Wembley: "Ein Spiel, das es nur einmal gibt"

Vor inzwischen 50 Jahren feierte die DFB-Auswahl einen ihrer umjubeltsten Siege. Weil sie spielte, wie es ihr keiner zugetraut hatte.

Auch Ungläubigkeit mischte sich in die freudigen Blicke der deutschen Sieger. imago images/Horstmüller

Keine Kamera war zugegen und der Hang zu vorsichtiger Tiefstapelei ohnehin noch nicht so ausgeprägt, als Günter Netzer sich am 29. April 1972 in der Umkleidekabine zu Franz Beckenbauer neigte und dem Gedächtnisprotokoll nach raunte: "Wenn wir weniger als fünf Stück kriegen, ist es ein Erfolg." Der "Kaiser" stimmte zu.

Im Nachgang an große Ereignisse verschwimmen vorangegangene Tatsachen häufig. Etwa dass es auch ein Rückspiel gab, weil das Viertelfinale bei der EM 1972 noch zur Qualifikation gehörte, nicht zum damals von nur vier Nationen bestrittenen Endturnier. Oder dass Deutschland, dem in der Abwehr Berti Vogts, Karl-Heinz Schnellinger und Wolfgang Weber fehlten, als klarer Außenseiter galt.

Jetzt im kicker: Die achtteilige Serie zum EM-Sieg 1972. kicker

Vielleicht war es der Mut der Verzweiflung, der eine in Teilen recht junge Elf von Bundestrainer Helmut Schön zu einer ganz besonderen Leistung in Wembley trieb, wo auch noch nach Ungarns berühmter Lehrstunde im November 1953 nur die wenigsten Gäste etwas zu feiern hatten. Doch allen voran Beckenbauer und ganz besonders Netzer gingen, nein stürmten voran in eine neue deutsche Fußballzeit - zumindest vorübergehend.

Hoeneß schoss das erste Tor

Von einem "Spiel, das es nur einmal gibt", schwärmte der kicker damals, als Spielmacher Netzer aus der berühmten "Tiefe des Raumes" gekommen sein soll und ein rasantes deutsches Kombinationsspiel aufzog, dem die favorisierten Engländer nicht gewachsen waren. Noch nicht mal auf ihrem heiligen Rasen von Wembley.

Vor inzwischen 50 Jahren feierte Deutschland, die Torschützen beim 3:1 hießen Uli Hoeneß, Günter Netzer und Gerd Müller, seinen ersten Sieg auf englischem Boden - das 0:0 im zähen Rückspiel von Berlin ist dann wieder verschwommen. Anders als die EM-Endrunde Mitte Juni in Belgien, wo sich die Deutschen erstmals zum Europameister krönten. Mit der durch ihre spektakuläre Spielstärke vielleicht besten Mannschaft, die sie jemals hatten.

Weitere Erzählungen und Details rund um Deutschlands ersten Europameister-Titel können Sie seit Montag in unserer achtteiligen kicker-Serie zum 50-jährigen Jubiläum lesen - auch in der kicker eMagazine App (Android oder Apple).