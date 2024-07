Deutsches Trio unter Par: Langer startet gut in seine letzten BMW Open

Auf seiner Abschiedstour in München lässt sich Langer von Jetlag-Problemen nicht bremsen. Zwei deutsche Kollegen genießen die Runde mit dem Routinier.

Beendete die erste Runde in München mit eins unter Par: Bernhard Langer. IMAGO/kolbert-press

Bernhard Langer ist gut in seinen Abschiedsauftritt beim Münchner Golf-Turnier gestartet. Der 66-Jährige blieb bei seiner ersten Runde der BMW International Open mit 71 Schlägen einen Schlag unter Par. Langer glückten zwei Birdies, also zwei Löcher mit einem Schlag unter Par. Zuvor war ihm ein Bogey unterlaufen, er hatte also einen Schlag mehr benötigt.

Langer freut sich über "Riesen-Atmosphäre"

"Es war wahnsinnig", sagte Langer über die "Riesen-Atmosphäre". Der Anhausener, der selbst mit Jetlag um 4.45 Uhr aufgestanden war, freute sich über die vielen Besucher am frühen Morgen zu seinem Spiel.

Der gemeinsam mit Langer gestartete Martin Kaymer (Mettmann) blieb im Golfclub München Eichenried nach einem Bogey und vier Birdies drei Schläge unter Par. "Am Ende des Tages habe ich eine super Runde und einen super Tag gehabt", sagte Kaymer. Er war 2008 der bislang einzige deutsche Sieger des Traditionsturniers.

Siem kämpft sich zurück

Der Ratinger Marcel Siem, der kürzlich in Italien sein sechstes Turnier auf der DP World Tour gewonnen hatte, kämpfte sich nach einem Double Bogey zurück. Wie Langer liegt er einen Schlag unter Par.

"Es hat Riesenspaß gemacht, mit Martin und Marcel zu spielen. Die Jungs schlagen einen tollen Ball", sagte Langer, der aus Anhausen bei Augsburg stammt. "Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Ob ich den Cut schaffe oder nicht, werden wir sehen. Auf jeden Fall genieße ich die Atmosphäre." Das Turnier dauert bis zum Sonntag.

Langer war einst Golflehrer in München

Langer bestreitet in München bei der BMW Open letztmals ein Turnier auf der DP World Tour. Seine Karriere setzt er danach aber fort. Es ist zugleich das erste Mal seit 2012, dass er wieder bei der bis zum Sonntag ausgetragenen Veranstaltung dabei ist. Der Masters-Sieger von 1985 und 1993, der in München dreieinhalb Jahre als Golflehrer gearbeitet hat, stellt sich auf ein emotionales Turnier ein.