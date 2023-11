Deutsches Handball-Quartett zieht vorzeitig in die Hauptrunde ein

Am Dienstag war der deutsche Handball mit vier Teams in der European League gefordert. Alle gewannen ihre Spiele und lösten damit jeweils vorzeitig das Ticket für die Hauptrunde.

Am deutlichsten machten es die Rhein-Neckar Löwen. Gegen Benfica Lissabon gewann der Pokalsieger mit 39:20 (20:17) und machte damit den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde perfekt. In den verbleibenden Partien sind die Löwen in der Gruppe A nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen.

Vor 2956 Zuschauern im Heidelberger SNP Dome waren die deutschen Nationalspieler Juri Knorr und Jannik Kohlbacher mit jeweils neun Treffern beste Torschützen für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze, die in einer temporeichen Begegnung zunächst mit 5:7 (6. Minute) zurücklag. Dank der Paraden des starken Torhüters Joel Birlehm führten die Gastgeber aber zur Pause mit 20:17. Nach dem Seitenwechsel konnten sich die Löwen weiter auf ihren Schlussmann verlassen. Im Angriff spielte sich der Pokalsieger immer wieder klare Chancen heraus und zog auf 27:20 (39.) davon. Diesen Vorsprung verteidigten die Mannheimer anschließend ohne Probleme.

Füchse müssen bis um Schluss zittern - Hannover-Burgdorf dreht in Hälfte zwei auf

Ebenfalls in der Hauptrunde stehen die Füchse Berlin und der TSV Hannover-Burgdorf. Dabei mussten die Füchse Berlin beim knappen 33:32 (16:17)-Sieg bei Dinamo Bukarest bis zur Schlusssirene um den vierten Sieg im vierten Spiel bangen. Berlin begann stark, ließ dann aber ab Mitte des ersten Durchgangs die Konzentration vermissen. Lediglich Keeper Dejan Milosavljev war es zu verdanken, dass der Rückstand zur Pause nicht höher ausfiel, der Serbe zeigte insgesamt 23 Paraden.

In Durchgang zwei schwächten sich die Hauptstädter dann selbst, denn in der 42. Minute musste Marko Kopljar nach seiner dritten Zeitstrafe mit der Roten Karte das Parkett verlassen. Doch die Füchse standen nun defensiv wieder besser und dank Mathias Gidsel (9 Treffer) stand am Ende der vorzeitige Einzug in die Hauptrunde.

"Es war eine bemerkenswerte Atmosphäre hier, mit dem Sieg sind wir sehr glücklich und machen einen sehr großen Schritt in Richtung Gruppensieg", sagte Füchse-Coach Jaron Siewert.

Weit weniger zittern musste dagegen Hannover-Burgdorf beim 34:29 (16:16)-Erfolg beim griechischen Klub AEK Athen. Mit der Maximalausbeute von acht Punkten ist den Niedersachsen der Einzug in die Hauptrunde nicht mehr zu nehmen.

Ohne den erkrankten Chefcoach Christian Prokop tat sich der TSV in der ersten Hälfte noch schwer, konnte im zweiten Durchgang aber das Spiel auf seine Seite ziehen. Bester Werfer bei Hannover-Burgdorf war Uladzislau Kulesh mit sechs Toren.

Jorgensen springt bei Flensburg-Handewitt für Kapitän Golla ein

Am späteren Abend machte dann auch die SG Flensburg-Handewitt den Einzug in die nächste Runde klar. Die Norddeutschen gewannen gegen Elverum Handball mit 38:35 (19:15) und bleiben in der Gruppe E makellos. Zum Matchwinner avancierte Lukas Jorgensen, der für Johannes Golla am Kreis einspringen musste, der Kapitän war kurzfristig ausgefallen.

Jorgensen war am Ende mit zwölf Toren mit Abstand bester Werfer der SG, bereits Mitte des zweiten Durchgangs war die Partie entschieden. So kamen denn auch etliche Akteure auf das Parkett, die zuletzt wenig Spielzeit erhalten hatten. Doch am souveränen Erfolg der SG änderte das nichts mehr.