Deutsches Eishockey-Team startet bei Olympia gegen Kanada

Keine leichte Aufgabe: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet gegen Rekordolympiasieger Kanada in die Olympischen Winterspiele 2022.

Deutschlands Eishockey-Männer müssen bei den Olympischen Winterspielen 2022 zunächst gegen Rekord-Olympiasieger Kanada antreten. Der Olympia-Zweite von 2018 startet am 10. Februar in Peking um 14.10 Uhr deutscher Zeit gegen die Kanadier in das Turnier. Das entschied der Weltverband IIHF auf seinem Kongress am Donnerstag in St. Petersburg.

Im spektakulären Olympia-Halbfinale von Pyeongchang hatte Deutschland Kanada 2018 beim 4:3 phasenweise an die Wand gespielt. Damals hatten indes die besten Spieler aus der nordamerikanischen Profiliga NHL gefehlt. In Peking sind sie wieder mit dabei.

Weitere Vorrundengegner des Teams von Bundestrainer Toni Söderholm sind China am 12. Februar (9.40 Uhr deutscher Zeit) und am 13. Februar (14.10 Uhr) die USA.

Das deutsche Frauen-Team muss sich im November erst noch qualifizieren.