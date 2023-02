Deutsches Duo in Linz: Friedsam überrascht Kalinina

Anna-Lena Friedsam marschierte in Linz gegen die an Vier gesetzte Ukrainerin Anhelina Kalinina ins Viertelfinale. Eva Lys dagegen verpasste die Runde der letzten Acht gegen Dalma Galfi aus Ungarn knapp.

Anna-Lena Friedsam sammelt bei dem mit mehr als 250.000 US-Dollar dotierten Turnier in Oberösterreich weiter Selbstbewusstsein, die 29-Jährige steht beim WTA-Turniers von Linz im Viertelfinale. Friedsam gewann am Donnerstag gegen die favorisierte Ukrainerin Anhelina Kalinina, die an Nummer vier der Setzliste stand, mit 6:3, 7:5. Auf die Neuwiederin wartet nun als nächste Gegnerin Anastassija Potapova.

Die russische Weltranglisten-44. hatte sich tags zuvor gegen Jule Niemeier mit 7:5, 3:6, 6:3 durchgesetzt. Ebenfalls nicht mehr im Turnier ist Eva Lys, die im Achtelfinale die Segel streichen musste. Die 21-jährige Hamburgerin unterlag der Ungarin Dalma Galfi nach knapp zwei Stunden Spielzeit mit 4:6, 6:3, 3:6.