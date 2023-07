Deutsches Duo im All-Star-Team - Lichtlein sogar MVP der WM

Die insgesamt 24. Ausgabe einer U-21-Handball-Weltmeisterschaft hat Deutschland für sich zu einer unvergesslichen gemacht. Im All-Star-Team des Turniers finden sich zwei DHB-Talente wieder - ein dritter wurde sogar MVP.

Acht Spiele hat die deutsche U-21-Nationalmannschaft bei der Heim-WM in nur zwölf Tagen bestreiten müssen. Durch acht Siege hat sie sich zum verdienten Titelträger gekrönt. Es ist nach 2009 und 2011 der dritte WM-Titel für Deutschland in dieser Altersklasse. Zum dritten Mal steht dabei Martin Heuberger an der Seitenlinie und erweitert seine beeindruckende Medaillensammlung um eine goldene.

"Ich habe immer Wehmut, wenn ich ein Team abgeben muss, aber diese Mannschaft hatte etwas besonderes", erklärte Heuberger nach dem 30:23-Endspielsieg über Ungarn. Drei seiner Schützlinge durften sich zudem über eine individuelle Auszeichnung freuen. Der im Finale alles überragende David Späth (Rhein-Neckar Löwen) wurde wenig überraschend als bester Torhüter ins All-Star-Team gewählt. 57 Paraden bei einer Fangquote von 35,4 Prozent im Verlaufe des Turniers sprechen für sich. Auch Kreisläufer Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf), der in Abwehr wie Angriff vollends überzeugte, wurde in die Mannschaft des Turniers gewählt.

Eine noch größere Ehre wurde Nils Lichtlein zu Teil. Der Spielmacher der Füchse Berlin, der im Vorfeld der WM dem kicker gemeinsam mit Onkel Carsten ein längeres Interview gegeben hatte, durfte sich über die Auszeichnung als bester Spieler des Turniers freuen. Nach einer ordentlichen Vorrunde steigerte sich der Linkshänder immens und war in den wichtigen Partien oft das Zünglein an der Waage. Im Eins-gegen-eins, mit Schlagwürfen und toller Übersicht überzeugte er die Jury.

Auch ein Japaner wirft 55 WM-Tore

Neben Späth und Fischer schafften es Linksaußen Pedro Oliveira (Portugal), der Halblinke Milos Kos (Serbien), der baldige Kieler Elias Ellefsen A Skipagotu (Rückraum Mitte, Färöer), Zoran Ilic (Halbrechts, Ungarn) sowie Islands Rechtsaußen Kristofer Mani Jonasson ins All-Star-Team.

Elias Ellefsen A Skipagotu durfte sich auch noch über eine zweite Auszeichnung freuen - die er sich allerdings teilen muss: Der unglaublich torgefährliche Spielmacher, der sich mit der A-Mannschaft der Färöer für die nahende Handball-EM in Deutschland qualifiziert hat, erzielte insgesamt 55 Treffer. Auf diesen Wert kam sonst nur der Japaner Naoki Fujisaka. So gab es bei der WM in Deutschland und Griechenland gleich zwei WM-Torschützenkönige.