Deutsches Duo Friedrich/Hinze holt Silber im Frauen-Teamsprint

Die Weltmeisterinnen waren bei den Olympischen Spielen in Tokio nur von China zu schlagen: Emma Hinze hat mit ihrer Anfahrerin Lea Sophie Friedrich Silber im Teamsprint der Frauen gewonnen.

Im Finale war China nicht zu schlagen, in 31,895 Sekunden gewannen Bao Shanju/Zhong Tianshi Gold, Friedrich/Hinze fuhren in 31,980 Sekunden zu Silber. Dem jungen Weltmeister-Duo - Hinze ist 23 Jahre jung, Friedrich noch zwei Jahre jünger - fehlte bei der Weltrekord-Show auf der Highspeed-Bahn von Izu die Winzigkeit von 0,085 Sekunden zum Olympiasieg. Bronze ging aus das Duo aus Russland (Russisches Olympisches Komitee), das im "kleinen" Finale dem Team aus den Niederlanden keine Chance ließ.

Hinze und Friedrich hatten sich am Montagvormittag (MESZ) im Izu Velodrome gegen das ukrainische Duo in 31,905 Sekunden durchgesetzt und waren damit mit der zweitschnellsten Zeit in das Finale eingezogen. Schneller waren nur die späteren Olympiasiegerinnen aus China, die in 31,804 Weltrekord fuhren.

In den Vorläufen hatte das deutsche Duo gleich zweimal den deutschen Rekord verbessert. Die alte Bestzeit hielten Rekord-Weltmeisterin Kristina Vogel und Miriam Welte. Friedrich (Dassow) und Hinze (Cottbus) hatten bei der WM 2020 in Berlin zusammen mit Pauline Grabosch (Erfurt) Gold gewonnen.

Vogel: "Ist das nicht der Hammer?"

"Ich bin sehr stolz auf beide Mädels. Das war eine Top-Leistung", sagte Bundestrainer Detlef Uibel am ARD-Mikrofon. "Wie knapp war das bitte? Ist das nicht der Hammer? Ich hoffe, dass sie das mitnehmen und sich über Silber ganz doll freuen", sagte Kristina Vogel, die 2012 Gold und 2016 Bronze im Teamsprint mit Miriam Welte geholt hatte, in ihrer Rolle als ZDF-Expertin.

Damit starteten die Wettbewerbe für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) mit dem erhofften Erfolg. Vor allem auf Hinze, der 2020er-Weltmeisterin von Berlin im Teamsprint, Sprint sowie Keirin, ruhen in Izu die Hoffnungen. Doch auch in anderen Disziplinen bestehen gute Medaillenchancen, dies bewies der Bahn-Vierer der Frauen in eindrucksvoller Manier mit einem Weltrekord.

Gold, Bronze, Silber: Deutsche Frauen im Teamsprint nun mit kompletten Medaillensatz

Damit holte ein deutsches Frauen-Duo zum dritten Mal eine Medaille im Teamsprint. 2012 bei den Olympischen Spielen in London standen Kristina Vogel und Miriam Welte nach einem Sieg über das chinesische Duo ganz oben auf dem Podium. 2016 gewannen Vogel/Welte zudem in Rio de Janeiro Bronze.

Bahnrad, Frauen, Teamsprint

Gold: Bao Shanju/Zhong Tianshi (China) 31,895 Sek. Silber: Lea-Sophie Friedrich/Emma Hinze (Chemnitz/Cottbus) 31,980 Bronze: Anastasiia Woinowa/Daria Schmelewa (Russisches Olymp. Komitee) 32,252 (Rennen um Platz 3) 4. Laurine van Riessen/Shanne Braspennincx (Niederlande) 32,504; 5. Simona Krupeckaite/Migle Marozaite (Litauen) 32,808 (Rennen um Platz 5); 6. Luz Daniela Gaxiola Gonzalez/Yuli Verdugo Osuna (Mexiko) 33,168; 7. Marlena Karwacka/Urszula Los (Polen) 33,054 (Rennen um Platz 7); 8. Liubov Basowa/Olena Starikowa (Ukraine) 33,691