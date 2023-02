Deutsches CL-Halbfinale möglich: Wolfsburg fordert PSG, Bayern Arsenal

Am Freitagmittag wurde in Nyon das Viertelfinale der Frauen-Champions-League ausgelost: Der VfL Wolfsburg trifft auf PSG, Bayern München bekommt es mit Arsenal zu tun. Im Halbfinale könnte es dann ein deutsch-deutsches Duell geben.

Die Gruppenphase der Champions League wurde bereits vor Weihnachten beendet, erst jetzt wissen der VfL Wolfsburg und Bayern München, auf wen sie im Viertelfinale treffen. Für die Wolfsburgerinnen geht es in der Runde der letzten acht gegen Paris, die Münchnerinnen bekommen es mit Arsenal zu tun. Die Hinspiele steigen am 21. und 22. März, die Rückspiele eine Woche später am 29. und 30. März.

In den anderen beiden Viertelfinals sind die Rollen mal klarer, mal weniger klar verteilt: Rom bekam in seinem ersten Viertelfinale überhaupt gleich Top-Favorit Barcelona zugelost. Deutlich enger dürfte es beim Duell zwischen Titelverteidiger Lyon und den Frauen des FC Chelsea zugehen.

Bayern holt wie Barça 15 Punkte

Der zweimalige Champions-League-Sieger aus Wolfsburg (2013 und 2014) hatte sich als Gruppensieger fürs Viertelfinale qualifiziert. In der Gruppe B holten Alexandra Popp & Co. 14 von möglichen 18 Punkten. Die Roma (13 Zähler) landete knapp dahinter. Mit dem Einzug in die Runde der letzten acht brachen die Wölfinnen einen Rekord: Nie zuvor war es in der Geschichte des Wettbewerbs einem Team gelungen, elfmal in Folge ins Viertelfinale einzuziehen.

Die Bayern-Frauen bekamen auch deswegen einen stärkeren Gegner zugelost, weil sie hinter Top-Favorit Barcelona "nur" Zweiter in der Gruppe D wurden. Allerdings spielten die Münchnerinnen eine bärenstarke Gruppenphase und mussten den Katalaninnen nur auf Grund der schlechteren Tordifferenz den Vortritt lassen. Bei je 15 Punkten hatte Barça ein unglaubliches Torverhältnis von +23 vorzuweisen, die Bayern standen "nur" bei +7.

Ein deutscher Finalist sicher?

Ziel von Wolfsburg und den Bayern ist mindestens das Halbfinale, das am 22./23. April (Hinspiele) und 29./30. April (Rückspiele) ausgetragen wird. Brisant dabei: Am Freitagmittag wurde auch ausgelost, welche Viertelfinal-Sieger aufeinandertreffen werden. Und tatsächlich würden Wolfsburg und Bayern bei jeweiligem Weiterkommen in der Vorschlussrunde die Klingen kreuzen. Ein deutscher Finalist wäre im diesjährigen Finale - 3. Juni (18 Uhr, LIVE! bei kicker) in Eindhoven - garantiert.

Das Viertelfinale auf einen Blick:

Bayern München - Arsenal

Olympique Lyon - Chelsea

Roma - Barcelona

Paris Saint-Germain - VfL Wolfsburg