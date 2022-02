Deutscher Zeitplan der Paralympischen Spiele in Peking

Am Freitag steigt die Eröffnungsfeier der 13. Paralympischen Winterspiele, einen Tag später starten dann die Wettkämpfe. Ein Überblick über die Entscheidungen mit deutscher Beteiligung.

Paralympische Winterspiele in Peking. Getty Images

Insgesamt stehen 78 Entscheidungen in sechs Sportarten an. Für das deutsche Team kämpfen an den neun Wettkampftagen 17 Athletinnen und Athleten sowie fünf Guides um Medaillen.

4. März:

20.00 Uhr Ortszeit/13.00 Uhr MEZ: Eröffnungsfeier

TV-Zeiten (MEZ): 12.50 bis 14.20 (ZDF)

5. März:

10.00/03.00: Para Ski alpin: Abfahrten der Frauen und Herren mit Anna-Lena Forster, Anna-Maria Rieder, Noemi Ristau, Andrea Rothfuss, Leander Kress

10.00/03.00: Para Biathlon: Kurzdistanz 6 km sitzende Klasse Männer und Frauen mit Martin Fleig und Anja Wicker

12.15/05.15: Para Biathlon: Kurzdistanz 6 km stehende Klasse Männer und Frauen mit Marco Maier und Alexander Ehler

14.00/07.00: Para Biathlon: Kurzdistanz 6 km sehbehinderte Männer und Frauen mit Nico Messinger, Linn Kazmaier, Johanna Recktenwald, Leonie Walter

TV-Zeiten (MEZ): 08.30 bis 09.25 und 15.05 bis 15.25 (ZDF)

6. März:

10.00/03.00: Para Ski alpin: Super G der Frauen und Herren mit Anna-Lena Forster, Anna-Maria Rieder, Noemi Ristau, Andrea Rothfuss, Leander Kress

10.00/03.00: Para Skilanglauf: Langdistanz 18 km sitzende Klasse Männer mit Martin Fleig

11.50/04.50: Para Skilanglauf: Langdistanz 12 km sitzende Klasse Frauen mit Anja Wicker

13.00/06.00: Para Snowboard: Qualifikation Cross Männer mit Matthias Keller, Manuel Neß und Christian Schmiedt

TV-Zeiten (MEZ): 10.15 bis 10.50 und 12.05 bis 12.30 (ZDF)

7. März:

10.00/03.00: Para Skilanglauf: Langdistanz 20 km klassisch stehende Klasse mit Marco Maier, Alexander Ehler

11:30/04.30: Para Snowboard: Finals Cross Männer und Frauen evtl. mit Matthias Keller, Manuel Neß und Christian Schmiedt

12:15/05.15: Para Skilanglauf: Langdistanz 15 km klassisch sehbehinderte Frauen mit Linn Kazmaier

TV-Zeiten (MEZ): 09.05 bis 11.15 (ZDF)

8. März:

10.00/03.00 und 14.15/07.15: Para Ski alpin: Super-Kombination der Frauen und Herren mit Anna-Lena Forster, Anna-Maria Rieder, Noemi Ristau, Andrea Rothfuss, Leander Kress

10.00/03.00: Para Biathlon: Mitteldistanz 10 km sitzende Klasse Männer und Frauen mit Martin Fleig und Anja Wicker

14.00/07.00: Para Biathlon: Mitteldistanz 10 km sehbehinderte Frauen mit Linn Kazmaier, Johanna Recktenwald, Leonie Walter

TV-Zeiten (MEZ): 09.05 bis 12.00 (ZDF)

9. März:

10.00/03.00: Para Skilanglauf: Qualifikation Sprint alle Klassen mit Marco Maier, Alexander Ehler, Martin Fleig, Nico Messinger, Linn Kazmaier, Johanna Recktenwald, Leonie Walter, Anja Wicker

12.00/05.00: Para Skilanglauf: Halbfinals und Finals Sprint alle Klassen evtl. mit Marco Maier, Alexander Ehler, Nico Messinger, Martin Fleig, Linn Kazmaier, Johanna Recktenwald, Leonie Walter, Anja Wicker

TV-Zeiten (MEZ): 09.00 bis 12.00 (ARD)

10. März:

10.00/03.00 und 14.00/07.00: Para Ski alpin: Riesenslalom Herren, 1. und 2. Lauf mit Christoph Glötzner und Leander Kress

TV-Zeiten (MEZ): 09.00 bis 12.00 und 15.40 bis 15.50 (ARD)

11. März:

10.00/03.00 und 13.15/06.15: Para Ski alpin: Riesenslalom Damen, 1. und 2. Lauf mit Anna-Lena Forster, Anna-Maria Rieder, Noemi Ristau, Andrea Rothfuss

10.00/03.00: Para Biathlon: Langdistanz 12,5 km sitzende Klasse Männer und Frauen mit Martin Fleig und Anja Wicker

12.20/05.20: Para Biathlon: Langdistanz 12,5 km stehende Klasse Männer mit Alexander Ehler

13.00/06.00: Para Snowboard: Qualifikation Banked Slalom Männer mit Matthias Keller, Manuel Neß und Christian Schmiedt

14.05/7.05: Para Biathlon: Langdistanz 12,5 km sehbehinderte Frauen mit Linn Kazmaier, Johanna Recktenwald, Leonie Walter

TV-Zeiten (MEZ): 09.00 bis 12.00, 16.00 bis 16.20 und 17.20 bis 17.40 (ARD)

12. März:

10.00/03.00 und 13.30/06.30: Para Ski alpin: Slalom Männer, 1. und 2. Lauf mit Christoph Glötzner und Leander Kress

10.00/03.00: Para Skilanglauf: 10 km Skating stehende Klasse und sehbehinderte Männer mit Alexander Ehler, Nico Messinger

11.20/04.20: Para Skilanglauf: 10 km Skating stehende Klasse und sehbehinderte Frauen mit Linn Kazmaier, Johanna Recktenwald, Leonie Walter (Zhangjiakou National Biathlon Centre)

12.00/05.00: Para Snowboard: Finals Banked Slalom Männer evtl. mit Matthias Keller, Manuel Neß und Christian Schmiedt

12.30/05.30: Para Skilanglauf: 10 km und 7,5 km sitzende Klasse Männer und Frauen mit Martin Fleig und Anja Wicker

TV-Zeiten (MEZ): 05.30 bis 09.15 und 11.55 bis 12.30 (ARD)

13. März

10.00/03.00 und 12.45/05.45: Para Ski alpin: Slalom Frauen, 1. und 2. Lauf mit Anna-Lena Forster, Anna-Maria Rieder, Noemi Ristau, Andrea Rothfuss

10.00/03.00: Para Skilanglauf: Mixed Staffel 4x2,5 km alle Klassen

12.00/05.00: Para Skilanglauf: Offene Staffel 4x2,5 km alle Klassen

17.00/10.00: Schlussfeier

TV-Zeiten (MEZ): 05.30 bis 09.15 und 10.30 bis 11.15 (ARD)