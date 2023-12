Deutscher WM-Kader ohne Stars, aber mit DEL-Power

Wie gewohnt am zweiten Weihnachtsfeiertag beginnt die alljährliche U-20-WM im Eishockey, die in diesem Jahr im schwedischen Göteborg stattfindet. Mit dabei auch die Auswahl des DEB.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag beginnt im schwedischen Göteborg die U-20-WM im Eishockey. IMAGO/Bildbyran

Die deutsche Mannschaft trifft bei dem Turnier in der schwierigeren Gruppe A unter anderem auf Gastgeber Schweden (Donnerstag, 28. Dezember, 19.30 Uhr), Turnierfavorit Kanada (Sonntag, 31. Dezember, 19.30 Uhr) sowie Auftaktgegner Finnland (Mittwoch, 27. Dezember, 14.30 Uhr). Für das Minimalziel Nichtabstieg dürfte die Partie am Samstag (30. Dezember, 19.30 Uhr) gegen Außenseiter Lettland zum Gradmesser werden.

Im Kader von U-20-Nationaltrainer Tobias Abstreiter und der Assistant Coaches Jochen Molling und Patrick Strauch fehlen zwar ganz große Talente wie Tim Stützle oder J.J. Peterka vor wenigen Jahren. Doch in Sachen Tiefe kann der Kader durchaus punkten. So sind mit dem bereits DEL-erfahrenen Julian Lutz (Arizona Coyotes), Norwin Panocha (Buffalo Sabres) und Kevin Bicker (Detroit Red Wings) die drei Akteure, die im Sommer 2023 im NHL Draft ausgewählt worden waren, in Schweden mit dabei.

Lutz und Panocha sind in Absprache mit ihren NHL-Klubs 2023/24 in nordamerikanischen Nachwuchsligen aktiv. In Übersee spielen auch der Krefelder Luca Hauf sowie der Münchner Julius Sumpf.

Abstreiter streicht Mayer - Sinn ist Kapitän

Bicker spielt derweil für Frankfurt in der DEL und ist damit - neben Roman Kechter (Nürnberg), Moritz Elias (Augsburg), Eric Hördler (Berlin, Sohn von DEL-Verteidiger-Legende Frank Hördler), Veit Oswald, Jakob Weber (beide Münchner) und Lua Niehus (ebenfalls Frankfurt) - einer von bereits sieben Spielern, die in der laufenden Saison überwiegend in der besten deutschen Liga zum Einsatz kamen.

Kapitän der DEB-Auswahl ist Phillip Sinn, der in Österreich bei Topklub EC Red Bull Salzburg in der ICEHL spielt. Lutz und Oswald sind seine Assistenten. Als Letzte hatte Abstreiter die mit nach Schweden gereisten Paul Mayer und Maksim Anton aus dem Aufgebot gestrichen. Gerade im Fall von Mayer, der für Mannheim auf bereits 14 DEL-Spiele kommt und der als Kandidat für eine Auswahl im NHL Draft 2024 gilt, kam dies durchaus überraschend.

Der deutsche Kader im Überblick:

Tor: Matthias Bittner (Krefeld Pinguine/DEL2), Philipp Dietl (EV Landshut/DEL2), Simon Wolf (RB Hockey Juniors/AlpsHL).

Abwehr: Niklas Hübner (Ravensburg Tower Stars/DEL2), Lua Niehus (Löwen Frankfurt/DEL), Norwin Panocha (Chicoutimi Sagueneens/QMJHL), Michael Reich (EV Landshut/DEL2), Samuel Schindler (Bayreuth Tigers/DEL2), Phillip Sinn (EC Red Bull Salzburg/ICEHL), Jakob Weber (EHC Red Bull München/DEL).

Angriff: Daniel Assavolyuk (RB Hockey Juniors/AlpsHL), Kevin Bicker (Löwen Frankfurt/DEL), Linus Brandl (EV Landshut/DEL2), Moritz Elias (Augsburger Panther/DEL), Luca Hauf (Seattle Thunderbirds/WHL), Eric Hördler (Eisbären Berlin/DEL), Roman Kechter (Nürnberg Ice Tigers/DEL), Julian Lutz (Green Bay Gamblers/USHL), Lennard Nieleck (Hammer Eisbären/OL), Veit Oswald (EHC Red Bull München), Ralf Rollinger (Ravensburg Towerstars/DEL2), Vadim Schreiner (RB Hockey Juniors/AlpsHL), Julius Sumpf (Moncton Wildcats/QMJHL).