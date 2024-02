Deutscher Rückraumspieler Toptorjäger in der Schweiz

In der Schweizer Quickline Handball League führt ein deutscher Rückraumspieler die Wertung als Mobiliar Topscorer aktuell an. David Knezevic, Sohn des früheren HBL-Profis Aleksandar Knezevic, hat nach seinem Abschied von der HSG Konstanz in der laufenden Saison 181/63 Tore für den TSV St. Otmar St. Gallen erzielt.

David Knezevic spielte letzte Saison noch für die HSG Konstanz. Peter Pisa