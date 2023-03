Deutscher Rookie siegt in Südafrika - Burns gewinnt World Golf Championships

Nick Bachem macht auf der DP World Tour von sich reden - Turniersieg inklusive. In Texas gewinnt Sam Burns die World Golf Championships.

Sekt in Südafrika: Nick Bachem darf sich Turniersieger nennen. Getty Images

"Super nervöser" Bachem holt Premierensieg in Johannesburg

Nick Bachem hat überraschend seinen bisher größten Erfolg als Golfprofi gefeiert. Der 23-Jährige aus Neunkirchen-Seelscheid gewann am Sonntag das Turnier im südafrikanischen Johannesburg und holte damit seinen ersten Sieg auf der DP World Tour.

Der Tour-Neuling setzte sich dank einer starken 64er-Schlussrunde mit insgesamt 264 Schlägen klar vor den beiden Südafrikanern Zander Lombard und Hennie du Plessis durch. Das einheimische Duo benötigte jeweils 268 Schläge. "Es ist einfach unglaublich. Ich kann gar nicht verstehen, was in den letzten Tagen passiert ist. Es ist einfach unglaublich und fühlt sich großartig an", sagte Bachem, der noch vor zwei Jahren auf der Nachwuchs-Serie Pro Golf Tour aktiv war.

An der 15 sah ich auf dem Leaderboard, dass ich vier Schläge Vorsprung hatte oder so. Dann war ich super-nervös. Nick Bachem

"Ich dachte, es wäre super-knapp. An der 15 sah ich auf dem Leaderboard, dass ich vier Schläge Vorsprung hatte oder so. Dann war ich super-nervös. Ich habe einfach weitergemacht und es war ein ziemlich schönes Finish."

Das gute deutsche Ergebnis auf dem Par-72-Kurs rundeten Alexander Knappe aus Paderborn und der Pleidelsheimer Marcel Schneider ab. Beide beendeten die mit 1,5 Millionen US-Dollar dotierte Veranstaltung der ehemaligen Europa-Tour mit insgesamt 272 Schlägen auf dem geteilten 13. Rang. Olympia-Teilnehmer Hurly Long aus Heidelberg kam mit 275 Schlägen auf Platz 32.

Strahlender Sieger in Texas: Sam Burns. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Lochwettspiel in Austin: Überraschungen in den Halbfinals

Sam Burns hat mit dem Sieg bei den World Golf Championships in Austin/Texas den größten Erfolg in seiner Karriere gefeiert. Der 26 Jahre alte US-Amerikaner setzte sich am Sonntag (Ortszeit) im Finalduell vorzeitig nach 13 gespielten Löchern gegen seinen Landsmann Cameron Young durch.

Das US-Duo hatte in den Halbfinals des mit 20 Millionen US-Dollar dotierten Lochwettspiels für Überraschungen gesorgt. Burns besiegte den Weltranglistenersten und Titelverteidiger Scottie Scheffler aus den USA, während Young Nordirlands Star Rory McIlroy bezwang. "Es war eine unglaubliche Woche. Ich bin so dankbar", sagte Burns nach seinem Sieg im Austin Country Club.

Für seinen fünften Erfolg auf der PGA-Tour kassierte er ein Preisgeld von 3,5 Millionen US-Dollar. Im Spiel um den dritten Platz setzte sich McIlroy gegen Scheffler durch. Bei den World Golf Championships treten 64 der besten Golfer der Welt in einer Gruppenphase mit anschließender K.o.-Runde an. Bei diesem Turnier wird der Sieger nicht nach der Gesamtzahl aller Schläge über vier Tage ermittelt, sondern in Duellen Mann gegen Mann.

Statistik

WGC Match Play Championship in Austin/Texas, Finalrunde



Achtelfinale

Samstag, 25.03.2023: Mackenzie Hughes (Kanada) - Max Homa (USA) 9,5:6,5 3 und 2; Sam Burns (USA) - Patrick Cantlay (USA) 9,5:7,5 2 und 1; Jason Day (Australien) - Matt Kuchar (USA) 9,5:8,5 1 auf; Scottie Scheffler (USA) - J.T. Poston (USA) 9,5:8,5 1 auf; Xander Schauffele (USA) - J.J. Spaun (USA) 9,5:6,5 3 und 2; Rory McIlroy (Nordirland) - Lucas Herbert (Australien) 10:8 2 auf; Kurt Kitayama (USA) - Andrew Putnam (USA) 9,5:3,5 6 und 5; Cameron Young (USA) - Billy Horschel (USA) 9,5:4,5 5 und 4



Viertelfinale

Samstag, 25.03.2023: Sam Burns (USA) - Mackenzie Hughes (Kanada) 9,5:6,5 3 und 2; Scottie Scheffler (USA) - Jason Day (Australien) 9,5:7,5 2 und 1; Rory McIlroy (Nordirland) - Xander Schauffele (USA) 9,5:8,5 1 auf; Cameron Young (USA) - Kurt Kitayama (USA) 9,5:8,5 1 auf



Halbfinale

Sonntag, 26.03.2023: Sam Burns (USA) - Scottie Scheffler (USA) 11:10 1 auf n.V.; Cameron Young (USA) - Rory McIlroy (Nordirland) 10:9 1 auf n.V.



Duell um Platz 3

Sonntag, 26.03.2023: Rory McIlroy (Nordirland) - Scottie Scheffler (USA) 9,5:7,5 2 und 1



Finale

Sonntag, 26.03.2023: Sam Burns (USA) - Cameron Young (USA) 9,5:3,5 6 und 5

DP World Tour in Johannesburg/Südafrika (1,5 Mio. US-Dollar, Par 72)

1. Nick Bachem (Neunkirchen-Seelscheid) 264 Schläge (65+66+69+64); 2. Hennie Du Plessis (Südafrika) 268 (69+66+65+68); Zander Lombard (Südafrika) 268 (68+69+66+65); 4. Ockie Strydom (Südafrika) 269 (69+64+69+67); Ewen Ferguson (Schottland) 269 (66+69+66+68); 6. Kristian Krogh Johannessen (Norwegen) 270 (70+68+68+64); Joakim Lagergren (Schweden) 270 (65+72+63+70); Gavin Green (Malaysia) 270 (66+67+67+70); 9. Romain Langasque (Frankreich) 271 (68+64+69+70); Jacques Kruyswijk (Südafrika) 271 (68+68+68+67); Sebastian Söderberg (Schweden) 271 (65+69+69+68); Hennie O'Kennedy (Südafrika) 271 (65+69+69+68); ... 13. Marcel Schneider (Pleidelsheim) 272 (68+65+70+69); Alexander Knappe (Paderborn) 272 (68+66+65+73); 32. Hurly Long (Heidelberg) 275 (67+71+67+70); 58. Nicolai Von Dellingshausen (Düsseldorf) 280 (67+72+72+69); Frederik Schott (Düsseldorf) 142 (73+69)

US-PGA-Tour in Punta Cana/Dominikanische Republik (3,8 Mio. US-Dollar, Par 72)

1. Matt Wallace (England) 269 Schläge (67+66+70+66); 2. Nicolai Höjgaard (Dänemark) 270 (71+65+66+68); 3. Tyler Duncan (USA) 271 (71+65+67+68); Sam Stevens (USA) 271 (69+65+68+69); 5. Austin Eckroat (USA) 272 (69+69+66+68); 6. Wyndham Clark (USA) 273 (69+65+69+70); 7. Ricky Barnes (USA) 274 (68+70+66+70); 8. Brice Garnett (USA) 275 (66+70+70+69); Matthias Schwab (Österreich) 275 (71+68+68+68); Thomas Detry (Belgien) 275 (70+68+65+72); Ben Martin (USA) 275 (66+72+69+68); Brent Grant (USA) 275 (69+69+70+67); ... Matthias Schmid (Herzogenaurach) 148 (76+72)

Weltrangliste: 1. (1) Scottie Scheffler (USA) 10,4070 Durchschnittspkt.; 2. (3) Rory McIlroy (Nordirland) 9,0752; 3. (2) Jon Rahm (Spanien) 8,9518; 4. (4) Patrick Cantlay (USA) 7,1326; 5. (5) Cameron Smith (Australien) 5,9723; 6. (6) Max Homa (USA) 5,8000; 7. (7) Xander Schauffele (USA) 5,7285; 8. (8) Will Zalatoris (USA) 5,2408; 9. (9) Viktor Hovland (Norwegen) 4,9939; 10. (15) Sam Burns (USA) 4,9096; ... 115. (115) Yannik Paul (Mannheim) 1,1557; 136. (134) Stephan Jäger (München) 0,9654; 165. (170) Marcel Schneider (Pleidelsheim) 0,8519; 203. (206) Hurly Long (Heidelberg) 0,7359; 230. (226) Matthias Schmid (Herzogenaurach) 0,6677; 256. (255) Maximilian Kieffer (Düsseldorf) 0,6221; 267. (265) Marcel Siem (Ratingen) 0,5915; 273. (464) Nick Bachem (Neunkirchen-Seelscheid) 0,5760;