Deutscher Profifußball schweigt für Pelé

Wenn die deutschen Profiligen ab dem kommenden Freitag nach und nach aus der Winterpause zurückkehren, wird in den Stadien jeweils eine Schweigeminute für Pelé durchgeführt.

Auch im deutschen Profifußball wird es Schweigeminuten für Pelé geben - so wie hier am 6. Januar in der Eredivisie. IMAGO/Pro Shots

Auch in Deutschland hatte der Tod von Brasiliens Fußballlegende Pelé am 29. Dezember für Bestürzung gesorgt. Die FIFA hatte daraufhin weltweit zu Schweigeminuten vor Pflichtspielen in Gedenken an den dreimaligen Weltmeister aufgerufen. DFB und DFL haben nun derlei Pläne für die deutschen Profiligen bestätigt, die im Januar aus ihrer monatelangen Winterpause zurückkehren werden.

So wird in allen Stadien der dritten Liga, die an diesem Freitag ihre Saison mit dem 18. Spieltag und der Partie zwischen dem FSV Zwickau und dem VfB Oldenburg fortsetzt, eine Schweigeminute durchgeführt werden. Ebenso empfiehlt die DFL für die Begegnungen des 16. Bundesliga-Spieltags, der vom 20. bis 22. Januar die WM-bedingte Unterbrechung beenden wird, eine Schweigeminute. Hier ist es den Klubs also selbst überlassen, diese abzuhalten.

"Pelé war einer der größten Spieler aller Zeiten. Ein herausragender Fußballer und ein großartiger Mensch. Bescheiden, immer da für seine Mitmenschen", hatte Hans-Joachim Watzke, Sprecher des DFL-Präsidiums und DFL-Aufsichtsratsvorsitzender, vor Jahreswechsel gesagt. "Sein Tod ist ein riesiger Verlust für die Fußballfamilie."

Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf hatte nach Pelés Tod kondoliert: "Die Nachricht vom Tod Pelés erfüllt den Deutschen Fußball-Bund mit tiefer Trauer. Der Fußball hat einen seiner Größten verloren. Die Bedeutung Pelés reichte weit über das Spielfeld hinaus. Er war eine Ikone für Generationen."

Einen besseren Spieler als Pelé hat es nicht gegeben. Bundestrainer Hansi Flick

Bundestrainer Hansi Flick nannte Pelé den "König des Fußballs": "Einen besseren Spieler als Pelé hat es nicht gegeben." Er hinterlasse eine Lücke, "die niemals geschlossen werden kann". Pelé, der mit 77 Treffern in 92 Länderspielen immer noch Rekordtorschütze der brasilianischen Nationalmannschaft ist, war kurz nach Weihnachten im Alter von 82 Jahren verstorben.