Deutscher Nationalspieler als Nachfolger von Juri Knorr?

Juri Knorr könnte die Rhein-Neckar Löwen schon in diesem Sommer verlassen. Auch wenn der Wechsel zu Aalborg Handbold noch nicht bestätigt ist, suchen die Mannheimer offenbar schon einen Nachfolger. Nun soll ein deutscher Nationalspieler auf ihrer Liste stehen.

Wird ein deutscher Nationalspieler Juri Knorr bei den Rhein-Neckar Löwen ersetzen? DeFodi Images via Getty Images

Juri Knorr steht offenbar vor einem Wechsel zum dänischen Topclub Aalborg Handbold. Bestätigt ist zwar noch nichts, doch die Anzeichen verdichten sich. Genauso scheinen die Rhein-Neckar Löwen nach übereinstimmenden Medienberichten schon auf der Suche nach einem potenziellen Nachfolger für den Spielmacher.

Zuletzt hatte der Mannheimer Morgen berichtet, dass die Löwen am Schweizer Manuel Zehnder interessiert sind. Der 24-Jährige führt aktuell die Torschützenliste der Bundesliga an und ist derzeit vom HC Erlangen an den ThSV Eisenach ausgeliehen. Die Bild bringt nun einen weiteren Nachfolgekandidaten ins Spiel.

Luca Witzke auf Liste der Rhein-Neckar Löwen?

Demnach soll auch Knorrs Nationalmannschaftskollege Luca Witzke (SC DHfK Leipzig) auf der Liste der Rhein-Neckar Löwen stehen. Dieser könnte möglicherweise etwas leichter zu haben sein als Zehnder, der im Sommer nach Erlangen zurückkehren soll. Eine Quelle für ihre Informationen nennt die Bild im Fall von Witzke, dessen Vertrag in Sachsen noch bis 2025 läuft, allerdings nicht.

Es würde jedoch passen, weil sowohl Zehnder als auch Witzke von ihrer Spielweise her Knorr ähneln. Weitere Kandidaten könnten Tomas Babak oder Linus Arnesson sein, beide stehen mit dem Bergischen HC vor dem Abstieg in die 2. Liga und könnten in diesem Fall günstiger zu haben sein als Zehnder oder Witzke.