Deutscher Meister Melsungen? "Dann können wir in einigen Jahren daran denken"

Nach Jahren krasser Leistungsschwankungen hat sich die MT Melsungen in dieser Saison stabilisiert und spielt deswegen ganz oben mit. Den großen Wurf traut Trainer Roberto Garcia Parrondo seiner Mannschaft dennoch nicht zu - noch nicht.

Die MT Melsungen steht vor dem Freitagabendspiel (19 Uhr) bei Aufsteiger ThSV Eisenach auf Rang drei - einzig Spitzenreiter SC Magdeburg und die Füchse Berlin (je 21:3) sammelten noch eifriger Punkte in dieser Saison. Dürfen die Fans der Nordhessen leise träumen? "Nein", entgegnet Trainer Roberto Garcia Parrondo im Interview auf der Eisenacher Website auf die Frage, ob Melsungen zu den Titelkandidaten gehöre.

"Es läuft in dieser Saison bislang zwar sehr gut, aber da gibt es andere Teams wie Kiel, Magdeburg oder Flensburg, die eine weitaus größere Erfolgsgeschichte vorweisen können als wir", sagt der Spanier, um allerdings anzufügen: "Wir müssen so weiter arbeiten, wie wir das inzwischen tun. Dann können wir in einigen Jahren auch mal an die Meisterschaft denken."

Im Sommer verstärkte sich die MT mit Spielmacher Erik Balenciaga (kam aus Toulouse), Rückraum-Shooter Dainis Kristopans (kam aus Paris) und Kreisläufer Adrian Sipos (kam aus Veszprem). Goldrichtige Entscheidungen, wie sich zeigen sollte. "Alle drei Neuzugänge haben hervorragend eingeschlagen und bringen uns auch als Mannschaft insgesamt weiter", lobt Garcia Parrondo: "In der Vergangenheit waren wir noch zu oft auf Einzelaktionen angewiesen. Inzwischen herrscht bei uns echter Teamgeist, jeder bringt seine Stärken ein, alle ziehen an einem Strang."

"Von der Entfernung der beiden Vereine her ist das Spiel ein echtes Derby"

Vollends zufrieden ist der einstige Weltklasse-Rechtsaußen, der 87 Länderspiele für Spanien (205 Tore) bestritt, aktuell noch nicht. "Die bisweilen auftretenden Schwächephasen innerhalb eines Spiels müssen wir noch reduzieren", fordert Garcia Parrondo. Am besten schon in Eisenach, der Aufsteiger holte alle seine sieben Punkte vor heimischem Publikum.

"Von der Entfernung der beiden Vereine her ist das Spiel ein echtes Derby", sagt Garcia Parrondo: "Das wird die ohnehin bekannt heiße Atmosphäre in der Halle zusätzlich stimulieren. Davon dürfen wir uns nicht beeindrucken lassen. In vier der bisher sechs Heimspiele hat Eisenach gepunktet - eine starke Leistung für einen Aufsteiger. Ich rechne deshalb mit einem sehr schweren Auswärtsspiel. Gleichwohl wollen wir dort gewinnen."

Um bis mindestens Sonntag die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga zu übernehmen.