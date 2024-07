Deutscher Meister 1958: Schalke trauert um Willi Koslowski

Willi Koslowski ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Er holte mit Schalke 04 im Jahr 1958 die letzte Meisterschaft des Vereins.

Mit so einem Namen kann man eigentlich nur aus dem Ruhrpott kommen. Willi Koslowski war in der Tat mit dem Revier sehr eng verbunden. 1937 kam er in Gelsenkirchen zur Welt und landete 1953 bei Schalke 04. 511 Spiele bestritt der "Schwatte", wie er früher wegen seiner schwarzen Haare genannt wurde, für die Knappen. 1958 hatte er maßgeblichen Anteil an der bis dato letzten deutschen Meisterschaft der Schalker. Auf dem Weg ins Finale gelangen ihm drei Tore, im Endspiel gegen den Hamburger SV war er beim 3:0-Erfolg an zwei Toren beteiligt.

Auch an einer WM nahm Koslowski teil, 1962 nominierte ihn Sepp Herberger für das deutsche Team. Der Außenstürmer, der auch als Mittelstürmer eingesetzt werden konnte, hatte in einem Vorbereitungsspiel überzeugt. In Südamerika kam er zu zwei Einsätzen, danach wurde er allerdings nicht mehr berufen.

Post vom Meister

Für Schalke spielte Koslowski noch bis 1965, ehe er sich Rot-Weiss Essen anschloss. Erst 1974 beendete er seine Karriere bei Concordia Bochum. Doch seine Liebe galt Schalke 04, dort arbeitete er zunächst als Amateurtrainer und später auch in der Schalker Poststelle. "Auf seinem Dienstwagen stand für alle gut sichtbar 'Post vom Meister'. Doch versorgte Willi Koslowski seine Kolleginnen und Kollegen nicht nur mit der Post, häufiger brachte er ihnen auch immer mal Brötchen mit auf die Arbeit", hieß es auf der S04-Website.

Wie viele Tore Koslowski erzielt hat, ist übrigens nicht bekannt. Offiziell sind es 65 Treffer, allerdings waren es vermutlich deutlich mehr. "Der FC Schalke 04 wird Willi Koslowski stets ein ehrendes Andenken bewahren", heißt es im Nachruf über Koslowski, der längst in der S04-Ehrenkabine einen Platz gefunden hat.