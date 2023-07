Deutscher Kader für WM steht - Simon mit Kreuzbandriss, Minge fliegt auf Abruf mit

Einen Tag nach der 2:3-Niederlage gegen Sambia hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verkündet, welche 23 Spielerinnen mit zur WM fahren - und welche nicht.

Am Donnerstag waren laut Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg noch nicht alle Entscheidungen getroffen, doch das hat die Bundestrainerin nun nachgeholt. Am Samstagnachmittag präsentierte der DFB die Namen der 23 Spielerinnen, die zur WM nach Australien und Neuseeland fliegen.

Der WM-Kader überschneidet sich auffällig stark mit dem der EM 2022. Im Tor vertritt Stina Johannes die schwangere Almuth Schult, auf dem Feld fehlen bekanntlich Giulia Gwinn und Linda Dallmann nach schwereren Verletzungen - sowie Tabea Sellner als Einzige aus Leistungsgründen. Chantal Hagel, Sjoeke Nüsken und Melanie Leupolz rücken dafür im Vergleich zur EM in den Kader.

Aus dem vorläufigen 28er-Aufgebot durften nur 26 Spielerinnen für den missratenen Test gegen Sambia (2:3) berücksichtigt werden, wodurch sich zwei Entscheidungen vorzeitig abzuzeichnen schienen.

Auf der Torwartposition lieferten sich Ena Mahmutovic und Johannes ein enges Rennen um die Rolle der Nummer drei. Doch obwohl die Duisburgerin gegen Sambia im Kader stand und Johannes nicht, hat die vier Jahre ältere Frankfurterin nun doch das Rennen gewonnen.

Hagel wird jetzt links hinten gebraucht

Rechtsverteidigerin Sarai Linder und Tabea Sellner, die seit ihrer Hochzeit nicht mehr Waßmuth heißt, haben wie Mahmutovic keinen Platz im Flieger erhalten. Janina Minge, für das erste Trainingslager in Herzogenaurach eigentlich nur wegen der Absenz der Bayern-Profis berufen, hatte sich ebenfalls Chancen ausgerechnet, als Voss-Tecklenburg sie auch für das zweite Trainingslager dort behielt. Nun steht fest: Die torgefährliche Freiburger Box-to-box-Spielerin fliegt auf Reserve mit nach Australien. Falls eine der 23 Teamkolleginnen ausfällt, kann sie unkompliziert nachnominiert werden.

Eine Hiobsbotschaft ereilte das deutsche Team am Freitagabend, als sich Linksverteidigerin Carolin Simon in der Schlussphase am Knie verletzte. Der DFB verkündete nun die schmerzliche und - im Frauenfußball so häufige - Diagnose: Kreuzbandriss. Die gelernte Mittelfeldspielerin Chantal Hagel dürfte damit zur ersten Vertreterin von Stammkraft Felicitas Rauch aufsteigen.

Krumbiegel war schon am Mittwoch abgereist

Lena Oberdorf (muskuläre Läsion) und Marina Hegering (Fußprellung) wurden zwar gegen Sambia ebenfalls verletzt ausgewechselt, sie stehen aber im Aufgebot und werden wieder fit sein, wenn es darauf ankommt.

Paulina Krumbiegel war dagegen schon am Mittwoch mit muskulären Problemen aus dem Trainingslager abgereist. Die Torschützin aus dem Test gegen Vietnam (2:1) wäre aber ohnehin nicht nominiert worden.

Mit Blick auf das Aufgebot verfügt Voss-Tecklenburg rechts hinten nun über drei Alternativen, die allesamt nicht optimal sind: Sophia Kleinherne, die ihr internationales Niveau erst noch beweisen muss und als Innenverteidigerin ausgebildet wurde. Offensivspielerin Svenja Huth, die gegen Sambia überraschend hinten begann und verständlicherweise Stellungsfehler einstreute. Und Sara Doorsoun, die innen besser aufgehoben ist, weil dort ihre Stärken mehr und Schwächen weniger ins Gewicht fallen.

Die Position rechts in der Viererkette könnte also zur Achillesferse werden - doch dafür werden sich Voss-Tecklenburg und ihr Team einen Plan überlegt haben.