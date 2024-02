Deutscher Handballbund verlängert mit Beach-Nationalcoach Alexander Novakovic

Der Deutsche Handballbund hat den Vertrag mit Beachhandball-Bundestrainer Alexander Novakovic verlängert. Der 39-Jährige gewann mit der Frauen-Nationalmannschaft die Welt- und Europameisterschaft.

Alexander Novakovic übernahm 2018 die Verantwortung für die Frauen-Nationalmannschaft - es war der Start einer Erfolgsgeschichte. 2021 und 2023 gewann das deutsche Team die Europameisterschaft, 2022 wurde man Weltmeister und World-Games-Sieger.

"Ich freue mich, mit der Mannschaft weiterarbeiten zu dürfen und will mit derselben Leidenschaft versuchen, an die Erfolge anzuknüpfen und kontinuierlich weitere Talente und Jugendspielerinnen in unser Team zu führen", erklärte Novakovic auf dhb.de zu seiner Vertragsverlängerung.

Eine genaue Angabe über die Laufzeit machte der Verband nicht. "Wir sind sehr froh, den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiterzugehen", wird Beachkoordinator Jens Pfänder zitiert. "Die Entwicklung des Beachhandballs ist in den letzten Jahren enorm vorangeschritten und wir versprechen uns von der Zusammenarbeit weitere wertvolle Impulse im Leistungsbereich und bei der Trainerausbildung."

Novakovic, der mit dem EHF-Level 3 die bislang höchstmögliche Lizenzstufe im Beachhandball besitzt, ist seit 2015 beim Deutschen Handballbund. Von 2015 bis 2019 war er Jugendnationaltrainer im weiblichen Bereich und gewann viermal EM-Bronze. 2014, 2016 und 2017 wurde er als Vereinstrainer mit dem Team "Brüder Ismaning" Deutscher Meister.