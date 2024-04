Deutscher Handball trauert um Herbert Hönnige

Der deutsche Handball trauert um Herbert Hönnige. Der 46-malige Nationalspieler und zweimalige WM-Teilnehmer starb, wie der DHB vermeldet, am Montag, 8. April, im Alter von 82 Jahren nach langer schwerer Krankheit in Besitz (Mecklenburg-Vorpommern) im Beisein seiner Familie.

In seiner aktiven Zeit zählte Herbert Hönnige als Mannschaftskapitän zu den großen Spielern der SG Leutershausen, mit der er 1966 gegen den VfL Gummersbach erstmals im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft stand. Zwei Jahre nach der 9:14-Niederlage führte der Mittelmann die "Roten Teufel" dann 1968 zum nationalen Titel - ebenfalls gegen Gummersbach, diesmal mit 20:13 siegreich.

1969 folgte nun auch im Feldhandball eine weitere Deutsche Meisterschaft. Im Finale gegen Grün-Weiß Dankersen sicherte Herbert Hönnige vor 15.000 Zuschauern in Mannheim kurz vor Schluss noch das 13:13 und ermöglichte so für Leutershausen den 18:16-Triumph nach Verlängerung.

"Hönnige lief 44 Mal in der Halle sowie in zwei Partien auf dem Großfeld für die deutsche Handball-Nationalmannschaft auf. Mit der BRD-Auswahl erreichte er bei der Weltmeisterschaft 1964 in der Tschechoslowakei den vierten Platz; 1967 stand er ebenfalls im Aufgebot des WM-Sechsten", erinnert der DHB auf seiner Homepage.

Seine Karriere begann Hönnige beim TSB Heilbronn-Horkheim. Mit einer Kreisauswahl erzielte er 1961 acht Treffer gegen das DHB-Team und wurde ein Jahr später in der B-Nationalmannschaft eingesetzt. 1963 folgte dann der Wechsel zur SG Leutershausen.

Neben und nach seiner Laufbahn als Spieler trainierte er die TG Laudenbach, den TSV Pfungstadt, den TV Hochdorf, seinen Heimatverein Horkheim, den TSV Oftersheim sowie die Frauen der SG Leutershausen und des VfL Neckargartach.

Auch international hinterließ Hönnige Spuren: 1972 bereitete er die kanadische Nationalmannschaft auf die - am Ende nicht erfolgreiche - Qualifikation für die Olympischen Spiele in München vor. Der Lehrer war zudem Leuter der deutschen Schule im libyschen Brega. Zuletzt wohnte er mit seiner Frau Margit in Mecklenburg-Vorpommern, sein Sohn Markus schaffte ebenfalls den Sprung in die Handball-Nationalmannschaft, Tochter Dominique spielte in der Bundesliga.