Deutscher Fußball Botschafter 2024: Kroos gewinnt Publikumspreis deutlich

Toni Kroos darf nach seinem Karriereende eine weitere Auszeichnung entgegennehmen: Bei der Publikumswahl wurde er zum Deutschen Fußball Botschafter 2024 gekürt - mit klarem Vorsprung.

Sechs Tage nach dem Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM hat Toni Kroos doch noch einen Titel gewonnen: Der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler, der seine Profikarriere mit der Niederlage gegen Spanien (1:2 n. V.) beendete, wurde von den Fans zum Deutschen Fußball Botschafter 2024 gewählt und damit Nachfolger von Dzsenifer Marozsan, die im Vorjahr triumphiert hatte.

Während sich Marozsan 2023 nur hauchdünn vor Melanie Leupolz durchgesetzt hatte, fiel Kroos' Vorsprung überwältigend aus: 71,81 Prozent der Stimmen gingen bei der Online-Wahl an den 114-maligen Nationalspieler, der damit Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger (NJ/NY Gotham FC) klar abhängte. Sie landete mit 12,62 Prozent auf dem zweiten Platz vor Antonio Rüdiger (9,80 Prozent), der zuletzt Kroos' Teamkollege bei Real Madrid war. Nominiert waren außerdem Thilo Kehrer (AS Monaco) und Julian Draxler (Al-Ahli SC).

Mit dem Preis wird - seit zwölf Jahren via Fan-Voting - ein im Ausland aktiver deutscher Profi ausgezeichnet, der auf und neben dem Fußballplatz ein positives Bild von Deutschland unterstützt. Mit Emre Can (2016), Marc-André ter Stegen (2019), Kai Havertz (2021) und Ilkay Gündogan (2022) gewannen ihn bereits weitere Mitglieder des diesjährigen EM-Kaders. Auch André Schürrle (2014), Mesut Özil (2015) und Bastian Schweinsteiger (2017) gehörten schon zu den Gewinnern.

Preisgeld geht an die Toni-Kroos-Stiftung

Kroos, der kurz vor der EM zum sechsten Mal die Champions League gewann, was kein anderer deutscher Spieler geschafft hat, sei ein "Aushängeschild des deutschen Fußballs und weit über die Fußballszene hinaus bekannt", heißt es in der Pressemitteilung der Organisatoren. Roland Bischof, Präsident des Deutscher Fußball-Botschafter e.V., sagt darin: "Die Fans gaben ein deutliches Votum ab: Toni ist Superlative. Nicht nur in Spanien, sondern in der ganzen Welt trägt er über den Fußball zum positiven Deutschlandbild bei." Das Preisgeld wird an die Toni-Kroos-Stiftung gespendet, die sich seit 2015 für schwerkranke Kinder einsetzt.

Den Trainerpreis hatte unlängst Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick gewonnen. Am Sonntag, wenn in Berlin das EM-Finale zwischen Spanien und England steigt, wird noch ein Ehrenpreis verliehen.