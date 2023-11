Deutscher FIFA-Meister entscheidet sich für Stuttgart

Er hätte wohl zu fast jedem Klub wechseln können, am Ende entschied er sich für Stuttgart: Der VBL-Einzelmeister Antonio 'AntonioRadelja' Radelja heuert beim VfB an - der schon früh um ihn gebuhlt hatte.

Dass Antonio 'AntonioRadelja' Radelja Eintracht Frankfurt verlassen würde, stand schon seit Ende Juni fest. Mehr als zwei Monate später wissen die Fans nun auch, in wessen Trikot sie ihn 2023/24 anfeuern dürfen: Der amtierende deutsche Einzelmeister wechselt zum VfB Stuttgart. Eine offensichtliche Wahl sind die Schwaben sportlich bestimmt nicht. Die vergangene Saison schlossen sie in der VBL Club Championship auf dem zehnten Platz der Division Süd-Ost ab.

Damit verpasste Stuttgart sowohl den direkten Einzug ins Finale als auch die Play-offs. Für sich gewinnen konnten die Stuttgarter 'AntonioRadelja' wohl vor allem durch frühe Kontaktaufnahme und das Konzept für die Zukunft: "Ich hatte bereits in den ersten Gesprächen im März ein sehr gutes Gefühl und bin davon überzeugt, dass hier beim VfB gerade etwas entsteht, was den eFootball betrifft", wird der Neuzugang in der Vereinsmitteilung zitiert.

Mein Ziel ist es, an die Leistungen aus dem letzten Jahr anzuknüpfen und meinen Beitrag zu leisten, dieses Projekt beim VfB voranzutreiben. Antonio 'AntonioRadelja' Radelja

Radelja freue sich zudem, "für einen Traditionsverein spielen zu dürfen". Seine persönlichen Ambitionen sind nach dem Titelgewinn im VBL Grand Final nicht eben kleiner geworden: "Mein Ziel ist es, an die Leistungen aus dem letzten Jahr anzuknüpfen und meinen Beitrag zu leisten, dieses Projekt beim VfB voranzutreiben." Das deckt sich mit dem Verein, der laut eigener Aussage "die Qualifikationsplätze für das Finale der Club Championship angreifen" will.

Unterstützt wird 'AntonioRadelja' bei diesem Vorhaben durch Kapitän Deniel 'Denii10' Mutic und Mateo Keser. Der Nachwuchsmann wird nach offenbar ansprechenden Leistungen bei den vergangenen eAcademy-Events in den Profikader befördert. Auf der Position des Analysten wird ein Comeback gefeiert: Marcel 'Marlut' Lutz übernimmt und kehrt damit nach drei Jahren zum VfB zurück.

'Marlut' hatte Stuttgart nach der temporären Auflösung des eSport-Teams 2020 verlassen und war später als Headcoach nach Bremen gewechselt. Bei Werder wiederum wurde vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass sein Vertrag nach zwei Jahren nicht verlängert wird. "Ich freue mich über meine Rückkehr zum VfB und die anstehende Saison. Es ist natürlich schon emotional, dorthin zurückzukehren, wo meine Reise im eFootball begonnen hat", meinte Lutz.

Content Creator 'NikLugi' verlängert um zwei Jahre

Bezüglich der Kaderqualität ist er optimistisch: "Ich bin überzeugt, dass wir eine starke Mannschaft zusammen haben. Ich werde alles geben, um dem Team zu Höchstleistungen zu verhelfen." Erhalten bleibt den Stuttgartern über Kapitän 'Denii10' hinaus, der den VfB seinen "Herzensverein" nannte, auch Content Creator Niklas 'NikLugi' Luginsland. Er verlängerte gleich für zwei weitere Jahre.

