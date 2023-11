Deutscher Coup beim Biathlon-Auftakt: Rees und Strelow triumphieren

Norwegen ist im Biathlon bei den Männern das Maß aller Dinge. Doch im ersten Einzel-Wettbewerb der Saison sorgte ein deutsches Duo für eine große Überraschung.

Roman Rees hat mit dem ersten Biathlon-Weltcupsieg seiner Karriere als erster Deutscher seit fast 15 Jahren das Gelbe Trikot des Führenden im Gesamtweltcup geholt. Der 30-Jährige schoss am Sonntag im Einzel zwar eine Strafrunde, setzte sich aber dank tollen Materials und einer guten Laufleistung nach 20 Kilometern vor seinem ebenfalls überragenden Teamkollegen Justus Strelow durch.

Premieren für Rees und Strelow

Das Duo feierte damit den ersten Doppelerfolg für deutsche Biathleten seit mehr als sechseinhalb Jahren - zuletzt hatten Simon Schempp und Erik Lesser am 20. Januar 2017 beim Massenstart in Oberhof zusammen auf dem Podium gestanden. Als letzter deutscher Skijäger trug der dreimalige Olympiasieger Michael Greis am 6. Dezember 2008 das Gelbe Trikot.

Rees hatte zuvor in seiner Karriere zweimal auf dem Podest gestanden und am Ende auf den ebenfalls mit einer Strafminute belasteten Strelow 12,1 Sekunden Vorsprung. Auch für den 26-Jährigen war es das beste Karriereergebnis und zudem das erste Weltcup-Podium überhaupt. Rang drei ging an Gesamtweltcupsieger Johannes Thingnes Bö (2 Fehler/+ 25 Sekunden), der in der Vorsaison inklusive WM 19 Saisonrennen gewonnen hatte.

Überglücklich zeigte sich Rees danach vor dem ARD-Mikrofon: "Unglaublich. Ich war mir so lange nicht sicher, ob das wahr sein kann. Ich habe mich heute locker gefühlt und auf das Einzel gefreut."

Strelow dankte den Technikern für den Ski und kommentierte sein erstes Weltcup-Podium fast ein wenig ungläubig: "Damit hätte ich nicht gerechnet." Viel mehr fürchtete er ebenfalls noch den Ansturm der starken Konkurrenz: "Ich war mir sicher, da kommen noch die Norweger."

Benedikt Doll, der am Samstag noch angeschlagen pausiert hatte, rundete ein starkes Ergebnis des DSV mit Platz neun (2/+55,6) ab. Johannes Kühn wurde 17. (2/+1:50,1), Philipp Nawrath (4/+2:41,4) kam als 29. ins Ziel, David Zobel belegte den 43. Platz (4/+3:58,4).

Das Rennen im Ticker und alle Ergebnisse