Deutsche Volleyballer verlieren knapp gegen Weltmeister Italien

Die Platzierungen für das Achtelfinale standen schon vor dem letzten Gruppenspiel fest. Doch die deutschen Volleyballer setzen gegen den großen Favoriten Italien ein Zeichen.

Die deutschen Volleyballer haben im letzten EM-Vorrundenspiel Welt- und Europameister Italien an den Rand einer Niederlage gebracht, mussten sich am Ende aber geschlagen geben. Gegen die Gastgeber, die schon als Gruppensieger feststanden, verlor die Mannschaft von Trainer Michal Winiarski am Mittwochabend in ausverkaufter Halle in Ancona 2:3 (22:25, 25:23, 22:25, 25:14, 12:15).

Bereits vor der Partie stand fest, dass Deutschland die Gruppe A auf Rang drei abschließen würde. Im Achtelfinale trifft die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes am Wochenende in Bari auf die Niederlande.

Die Chance auf eine bessere Platzierung in der Gruppe und einen mutmaßlich leichteren Gegner im Achtelfinale hatte das DVV-Team am Dienstag gegen Serbien verpasst. Es ging gegen Italien noch um Punkte für die Weltrangliste, die am Ende entscheidend für die Olympiaqualifikation für Paris 2024 sein kann.

Ausnahmespieler Grozer geschont

Winiarski schonte seinen 38 Jahre alten Ausnahmespieler Georg Grozer und einige andere Akteure für das Achtelfinale. Das deutsche Team startete vor 5275 Zuschauern und Zuschauerinnen trotzdem stark, lag im ersten Satz lange vorn. Doch die Italiener, die überwiegend ihre besten Spieler einsetzten, steigerten sich und zogen vorbei. Auch im zweiten Durchgang spielten die Deutschen befreit auf und glichen aus.

Italien gewann Satz drei, bevor die DVV-Auswahl den Durchgang danach dominierte. Insbesondere der Aufschlag der Deutschen brachte viele Punkte. Im Tie-Break ließ das Team um Moritz Karlitzek nicht locker, verlor aber knapp.