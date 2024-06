Deutsche U20 mit Auftaktniederlage bei Airport Trophy in der Schweiz

Bei der traditionellen Airport-Trophy im schweizerischen Kloten musste sich die deutsche U20-Auswahl im Auftaktspiel gegen Spanien geschlagen geben. Die ersten 50 Minuten waren die DHB-Junioren gegen den amtierenden U19-Weltmeister auf Augenhöhe. In der Schlussphase vergab die Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger dann zu viele Chancen und kassierte eine 30:35-Niederlage.

Mit der am Ende deutlichen Niederlage verpasste die deutsche Mannschaft die Revanche für die beiden Partien gegen Spanien bei den vergangenen Großturnieren, die die Iberer jeweils gewannen: Bei der U18-EM 2022 verloren die DHB-Junioren das Halbfinale 29:32, bei der U19-WM 2023 das Viertelfinale 28:32.

Die erste Hälfte war komplett ausgeglichen, die Führung wechselte ständig. Deutschland erwischte den etwas besseren Start, lag dann beim 5:6 in der siebten Minute erstmals zurück. Spanien war danach stärker, aber nach 24 Minuten gelang Felix Scheerer wieder eine deutsche Führung beim 14:13 - das 15:15 nach 30 Minuten war somit absolut verdient.

"Wir haben sehr konzentriert angefangen, gut in der Abwehr gestanden, im Positionsangriff geduldig gespielt und viel fürs Tempospiel getan. Aber schon vor der Pause hat uns das Tempospiel der Spanier das Genick gebrochen, da haben wir acht, neun Tore kassiert, das ist zu viel", fasst Martin Heuberger die erste Hälfte zusammen.

An der eigenen Wurfausbeute gescheitert

Gleich nach der Pause vergaben die DHB-Junioren aber zu viele Würfe. Das 17:16 war die letzte deutsche Führung, danach setzten sich die Spanier erstmals auf drei Treffer ab (22:19, 41.). Mit einem zusätzlichen Feldspieler versuchte Heuberger die Partie noch zu drehen. Nach einer Auszeit war es Jarnes Faust, dem mit dem 26:27 (52.) der Anschlusstreffer gelang.

Da aber die nächsten drei Angriffe vom nun bärenstarken spanischen Torwart Pau Pinitti (insgesamt 12 Paraden) abgewehrt wurden und der nächste Wurf an der Latte landete, hatte der Welt- und Europameister das Momentum wieder auf seiner Seite. Mit einer 7:1-Serie zum 34:27 entschieden die Spanier die Partie. Am Ende gelang Deutschland zumindest noch eine leichte Resultatsverbesserung.

"In der zweiten Halbzeit lassen wir gute Chancen liegen und die Spanier haben die Partie souverän nach Hause geschaukelt. Sie sind nicht umsonst Welt- und Europameister, denn sie haben eine Routine, sind eingespielt und waren viel abgeklärter. Wir waren zu hektisch und zu nervös und hatten auch in der Abwehr zu wenig Ordnung. So kommen 20 Gegentore nach der Pause zustande", so Heuberger.

Am heutigen Samstag (29. Juni) geht es um 19.30 Uhr gegen Frankreich, das sich im ersten Turnierspiel knapp mit 26:25 gegen die Schweiz durchsetzen konnte. "Wir brauchen mehr Konstanz in der Abwehr und ein besseres Rückzugsverhalten. Die Franzosen haben kein so starkes Tempospiel, daher müssen nur konstanter spielen und die Chancenverwertung verbessern, dann können wir auch gewinnen", blickt der U20-Nationaltrainer auf den nächsten Gegner.

Deutschland - Spanien 30:35 (15:15)

Deutschland: Julian Buchele, Frederik Höler; David Móré (3/2), Jarnes Faust (2), Elias Newel (3), Marvin Siemer (5/1), Torsten Anselm, Fritz Haake, Tim Gömmel (5), Anton Preußner, Henri Pabst (1), Magnus Grupe (1), Nicholas Schley, Jan Schmidt (4), Leif Haack, Connar Battermann (3), Florian Scheerer (3)

bester Werfer Spanien: Djordje Cikusa Jelicic (7)

Zum Turnierabschluss trifft Deutschland am Sonntag (13.30 Uhr) auf den Gastgeber. Alle Partien werden als Livestream unter www.handballtv.ch übertragen.

kli, DHB

Spielplan Airport-Trophy