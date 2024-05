Deutsche U20 heute und morgen mit Länderspielen in Ungarn

Seit Montag absolviert die U20 von Deutschland einen Lehrgang zur Vorbereitung auf die Handball-EM der Junioren im Juni. Abgeschlossen wird dieser mit zwei Länderspielen in Ungarn. Am heutigen Freitag und dem morgigen Samstag kommt es in Tiszakécske zu zwei Tests gegen die ungarischen Gastgeber.

Am heutigen Freitag und am morgigen Samstag trifft die U20 Handball-Auswahl von Deutschland in Tiszakécske jeweils um 17 Uhr auf Gastgeber Ungarn - ein Livestream ist nicht angekündigt. Mit diesen beiden Tests wird ein aktueller Lehrgang abgeschlossen, der Fokus liegt auf der Junioren-EM, die vom 10. bis zum 21. Juli in Slowenien stattfindet.

"Wir wollen weiterhin an den individuellen Spielerprofilen weiterarbeiten, damit die Jungs ihre Qualitäten verbessern", erklärte Junioren-Bundestrainer Martin Heuberger im Vorfeld auf der DHB-Homepage. "Die eigentliche Vorbereitung auf die EM beginnt dann ab dem 17. Juni in Warendorf. Bis dahin sind die Spieler nochmal in ihren Vereinen, um die Saison zu beenden und um Jugendmeisterschaften mitzuspielen."

Sechzehn Spieler hatte Heuberger für den Lehrgang nominiert, diese sollen auch den Stamm für die bevorstehende EM bilden. "Wir werden unsere Spieler weiterhin beobachten und schauen, wie die Form gerade ist. Dann werden wir mit Blick auf die direkte Vorbereitung die Qual der Wahl haben, wer schlussendlich mit zur Europameisterschaft fahren kann", so Heuberger, der mit Blick auf die bevorstehenden Spiele in Ungarn anfügt: "Da können wir nochmal richtig testen."

cie, mit Material DHB

Kader U20 Deutschland