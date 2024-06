Deutsche U18-Junioren dominieren bei Nations Cup

Nach dem 32:23-Auftaktsieg gegen die Färöer Inseln dominierte die deutsche U18 auch ihr zweites Spiel beim Nations Cup. Gegen die Niederlande gab es einen deutlichen 36:19-Sieg.

Mit einer dominanten Leistung hat Deutschlands U18-Nationalmannschaft auch ihr zweites Spiel beim Nations Cup in Lübeck für sich entschieden. Gegen die Färöer Inseln zog das DHB-Team beim 32:23-Sieg am Freitag erst in der zweiten Halbzeit davon, diesmal drückte die Mannschaft von Emir Kurtagic viel früher aufs Tempo. Deutschland zeigte direkt ihre Gefahr von allen Positionen und führten flott mit 6:1 (9.).

Fünf Wochen vor dem Beginn der Europameisterschaft in Slowenien, für die sich die Niederlande nicht qualifiziert hatte, boten die Partien von Lübeck die Möglichkeit, unterschiedliche Formationen auszuprobieren. Kurtagic versuchte nicht nur im Deckungszentrum unterschiedliche Kombinationen aus, auch im Angriff war bei Wechseln kaum ein Qualitätsverlust festzustellen.

Ein hocheffizienter Angriff und eine sichere Abwehr, die in Verbindung mit den Torhütern gut abgestimmt harmonierte, ergab schon nach 26 Minuten die erste Zehn-Tore-Führung (16:6) und einen 19:7-Pausenstand.

„Wir haben hier in Lübeck hart gearbeitet und vor allem in der Abwehr wichtige Grundlagen geschaffen, die wir entwickelt haben. Im Spiel gegen die Niederlande haben wir gemerkt, dass wir uns Sicherheit erarbeitet und in der Abwehr einen Riesenschritt gemacht haben. Darauf können wir aufbauen, um bei der EM unsere Ziele zu verfolgen", erläuterte Kapitän Bennet Strobel.

Erst acht Minuten nach Wiederbeginn musste Daniel Guretzky erstmals hinter sich greifen. Nach einer Dreiviertelstunde, als es 28:9 stand, nahmen die DHB-Talente etwas den Fuß vom Gaspedal, sodass Oranje noch zu ein paar Torerfolgen kam. Am Ende stand ein deutlicher 36:19-Sieg an der Anzeigetafel.

Deutschland - Niederlande 36:19 (19:7)

Deutschland: Guretzky, Durmic; Krügele (4), Kusche (3), Grüner (4/1), Sprößig (2), Zink (3), Wolf (1), Voß (3), Strobel (1), Karrenbauer (2), Wanjura (2), Servos, Hein (3), Schröder (1), Mudrow (7/2)

kli, DHB

Ergebnisübersicht Nations Cup