Deutsche U16-Junioren gewinnen erstes Länderspiel

Im ersten von drei Frankreich-Länderspielen im Rahmen des Deutsch-Französischen Jugendwerks in dieser Woche lieferten Abwehr und Torhüter beim 23:21-Sieg der männlichen U16-Nationalmannschaft ab.

Gänsehaut am Mittwochabend (19. Juni) bei den DHB-Novizen der neuformierten U16-Nationalmannschaft: Bei ihrem ersten Nationalmannschafts-Einsatz wartete auf das junge, von Finn Lemke, Jochen Beppler und Carsten Klavehn trainierte Team in Angers vor guter Kulisse direkt richtige Länderspiel-Atmosphäre, in der die Gäste bestanden. Der erste von drei Vergleichen mit der französischen Auswahl im Rahmen des Deutsch-Französischen Jugendwerks (DFJW) endete mit einem 23:21 (9:8)-Sieg.

„Die Jungs haben heute großen Wille, viel Einsatzbereitschaft und Kämpferherz auf die Platte gebracht. Deshalb hatten wir auch verdientermaßen das bessere Ende auf unserer Seite", fasste DHB-Talentcoach Carsten Klavehn diese für alle Spieler besondere Partie zusammen.

Mit der Motivation, es beim ersten Einsatz im Nationaltrikot besonders gut machen zu wollen und von der Stimmung in der Halle zusätzlich nach vorne gepeitscht, gingen beide Teams mit heißem Herz, großem Eifer, aber auch der verständlichen Portion Nervosität in die ausgeglichene Begegnung. Deutschland kam früh zu einer 5:2-Führung (11.), doch ein paar technische Fehler und zwei vermeintliche Stürmerfouls später egalisierten die Gastgeber das Ergebnis (5:5, 13.).

Die deutsche Bank nahm die Auszeit und gab neue Ideen mit auf den Weg. Diese verhalfen zu zwei Toren hintereinander. Danach hatten beide Angriffsreihen Ladehemmung. Sieben Minuten lang änderte sich nichts an der deutschen 7:6-Führung. Nachdem der starke Torhüter Tjorven Knackstedt zum dritten Mal beim Siebenmeter als Gewinner hervorgegangenen war, brach Tilman Stark vom Kreis den Bann.

Sehr wenig Tore in der ersten Hälfte

Zum Ende der torarmen ersten 30 Minuten führte Deutschland mit 9:8 und legte zu Beginn des zweiten Abschnitts zum 11:8 nach (33.). Genauso wie zu Beginn der Begegnung hatte die Drei-Tore-Führung nicht lange Bestand. Bis zur 45. Minute egalisierte Frankreich zum 14:14. Dank der Torhüter blieb es dabei, dass die DHB-Sieben nicht in Rückstand geriet.

Mit mehr Ruhe im Angriffsspiel und nach einigen guten Aktionen über den Kreis gelang das 20:15 (52.). Die offensive Deckung der Franzosen stresste die deutschen Junioren in den Schlussminuten. Der Vorsprung wurde kleiner, aber das Tor zum 23:20 durch Bendix Dietzsch von Linksaußen sicherte den knappen, aber nicht unverdienten Sieg ab.

Kapitän Malte Elze sagte nach dem erfolgreichen Länderspiel-Einstand: „Wir sind sehr glücklich, dass wir unseren ersten Nationalmannschafts-Einsatz nach einem guten Spiel für uns entschieden haben. Es war ein besonderes Gefühl, erstmals im DHB-Trikot aufgelaufen zu sein. Jetzt schauen wir auf die nächsten Spiele, in denen wir den nächsten Schritt gehen wollen."

Am Freitag, 19 Uhr, stehen sich beide Mannschaften erneut gegenüber. Gespielt wird dann in Château-Gontier sur Mayenne. Die Partie gibt es im Livestream unter www.handballtv.fr zu sehen.

Deutschland: Knackstedt, Dengler - Ebert (2), Detlefsen, Thielicke (3), Dietzsch (4/3), Elze (4), Graf, Gaugisch (1), Henselek, Hagedorn (1), Schmuck, Kretzschmar (2), Stark (1), Sandeck (3), Volk (2/2).