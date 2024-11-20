Deutsche U 21 traut sich den EM-Titel zu - Hammergruppe droht

Seit Dienstagabend ist das Teilnehmerfeld für die U-21-Europameisterschaft im nächsten Sommer komplett. Das DFB-Team traut sich dabei Großes zu - trotz einer möglichen Hammergruppe.

Die EM-Qualifikation, die die deutsche U 21 gespielt hat, kann getrost als gelungen bezeichnet werden. In zehn Partien blieb die DFB-Auswahl ungeschlagen, feierte acht Siege, spielte zweimal Remis und schoss mit 35 Toren die zweitmeisten im Wettbewerb hinter England (41).

Fünf Dreier, drei Punkteteilungen und 27:8 Tore im "souveränen" Kalenderjahr 2024 stellten auch Nationaltrainer Antonio Di Salvo zufrieden. "Ungeschlagen, Hut ab, wir sind einfach eine super Truppe", stellte beispielsweise Kölns Keeper Jonas Urbig klar. Im November hinterließ die U 21 nun auch in den Tests gegen Dänemark (3:0) und bei EM-Mitfavorit Frankreich (2:2) einen starken Eindruck.

Di Salvo sprach trotz des Ärgers über den späten Ausgleich in Frankreich von "einem großen Schritt nach vorne". Sein Team könne "mit Rückenwind in die Weihnachtspause gehen". Einen wichtigen Termin gibt es aber noch Wochen vor dem Fest: Schon am 3. Dezember steht in Bratislava die Gruppenauslosung für die mit Spannung erwartete Endrunde in der Slowakei im nächsten Juni (11. bis 28.) an.

Italien, Slowenien - und schon wieder England?

Dabei droht dem DFB-Team durchaus eine Hammergruppe mit Italien, starken Slowenen - und Titelverteidiger England. An diesem war Deutschland im Sommer 2023 bereits in der Vorrunde gescheitert und als Letzter mit nur einem Punkt ausgeschieden. Beim Gedanken an die Auslosung hat Di Salvo bereits "ein Kribbeln im Bauch". Denn: "Es sind alle Top-Gegner dabei." Er erwartet "eine EM auf allerhöchstem Niveau".

Bei Torhüter Urbig ist die "Vorfreude" aufs EM-Jahr schon jetzt "riesig". Nach der Enttäuschung 2023 wollen die DFB-Junioren lieber wieder an 2021 anknüpfen, als im Finale Portugal geschlagen wurde. "Wenn du als Deutschland in ein Turnier gehst, dann willst du es auch gewinnen", erklärte Freiburgs Innenverteidiger Max Rosenfelder und versicherte: "Die Qualität dafür haben wir."

Seit Dienstagabend ist indes auch das Teilnehmerfeld komplett: Zu den bereits qualifizierten Teams aus Deutschland, Dänemark, England, Frankreich, Italien, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Ukraine gesellten sich die drei Play-off-Sieger. Tschechien überflügelte Belgien (2:0, 1:1), Finnland eliminierte Norwegen (5:1, 1:2) - und Georgien gab Kroatien dramatisch das Nachsehen (1:0, 7:6 im Elfmeterschießen).