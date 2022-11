Deutsche U 21 muss auf Felix Nmecha verzichten

Felix Nmecha wird der deutschen U 21 beim anstehenden Testspiel in Italien verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen.

Felix Nmecha war beim letzten Bundesligaspiel vor der Winterpause in Hoffenheim (2:1) zum Einsatz gekommen, der Mittelfeldspieler wurde erst in der 90. Minute ausgewechselt. Für Wolfsburg kam er bislang in 13 Ligaspielen zum Einsatz (2 Tore, drei Assists). Der 22-Jährige laboriert derzeit an muskulären Problemen.

Auch der Mainzer Jonathan Burkardt wird der U 21 fehlen. An dessen Stelle nominierte Trainer Antonio Di Salvo Reda Khadra vom englischen Zweitligisten Sheffield United nach.

Am Samstag testet der Titelverteidiger - im Hinblick auf die Europameisterschaft im kommenden Sommer in Rumänien und Georgien - gegen die ebenfalls für die Endrunde qualifizierten Italiener (17.30 Uhr in Ancona).