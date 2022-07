Deutsche U 20 steht in der EM-Hauptrunde - Hohe Hürden warten

Die deutsche U-20-Nationalmannschaft hat ihr entscheidendes letztes Gruppenspiel gegen Island gewonnen - und steht damit in der EM-Hauptrunde.

Nur zwei Tage nach der 30:33-Pleite gegen Serbien und drei Tage nach dem 35:26-Auftakterfolg gegen Italien standen die DHB-Junioren in Portugal mächtig unter Druck. Gegen das bis dato sieglose Island musste ein Sieg her - und das Team von Bundestrainer Martin Heuberger enttäuschte nicht. Beim 35:27 (17:15), das besonders vor der Pause eng blieb, stachen zwei Spieler hervor. Elias Scholtes von den Rhein-Neckar Löwen machte alleine zehn Tore, Füchse-Keeper Lasse Ludwig steuerte bemerkenswerte 18 Paraden bei.

Auf die DHB-Auswahl warten in der zweiten Turnierphase nun hohe Hürden: Am Dienstag und Mittwoch (jeweils 13 Uhr) stehen in Nova Vila da Gaia Spiele gegen die Mitfavoriten Frankreich (Zweiter Gruppe C) und Schweden (verlustpunktfreier Sieger Gruppe C) an.

Weil Deutschland gegen Serbien verlor, startet Heubergers Mannschaft mit 0:2 Zählern in die Hauptrunde. Genauso ergeht es Frankreich, das in Gruppe C deutlich den Kürzeren im Vergleich mit Schweden (24:31) zog. Serbien und Schweden nehmen folglich je 2:0 Zähler mit. Der Gruppensieger und der Gruppenzweite qualifizieren sich für die Halbfinals am Freitag, die Teams auf den Plätzen drei und vier spielen um die Abschlussplatzierungen fünf bis acht.

"Wir lassen den Sieg jetzt erst einmal sacken, und dann haben wir einen freien Tag, um uns auf die Hauptrundengegner gezielt vorzubereiten", erklärte Heuberger: "Wir kennen die Franzosen, sie kennen uns, das wird eine schwierige Aufgabe. Schweden macht bisher einen sehr souveränen Eindruck, sie haben nur klare Siege eingefahren, sind körperlich sehr robust und verfügen über eine starke 6:0-Abwehr."

In der zweiten Hauptrundengruppe, die ebenfalls ab Dienstag in Nova Vila da Gaia ausgetragen wird, streiten Spanien, Gastgeber Portugal, Dänemark und Ungarn um die beiden Tickets für die Vorschlussrunde.