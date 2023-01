Deutsche U 20 erlebt Viertelfinal-Debakel gegen die USA

Nur ein Sieg aus drei Spielen, 7:22 Tore - dennoch fand sich die deutsche U 20 bei der Eishockey-WM in Kanada im Viertelfinale wieder. Dort geriet das Duell mit den USA dann aber zum 1:11-Debakel.

Sollte die deutsche Mannschaft leise Hoffnungen auf eine Überraschung gegen die favorisierten USA gehabt haben, so wurden diesen sehr früh zerstört. Logan Cooley (4.), Jimmy Snuggerud (9.) und Red Savage (9.) bescherten den "Stars and Stripes" eine komfortable Führung, die sie nicht mehr aus der Hand gaben.

Vielmehr kassierte das DEB-Team eine heftige Abreibung, sie geriet mit 1:11 unter die Räder. Cooley glänzte dabei mit einem Dreierpack und einer Vorlage, Cutter Gauther kam auf zwei Tore und eine Vorlage, Jimmy Snuggerud steuerte ein Tor und zwei Vorlagen bei. Herausragend auch die Leistung von Abwehrspieler Ryan Ufko, der satte fünf Assists einheimste.

Hauf betreibt Ehrenrettung

Luca Hauf glückte derweil der Ehrentreffer für Deutschland. So schmerzlich die Niederlage gegen die USA auch war, sie war nicht die höchste in der Geschichte dieser beiden Teams. 1989 verlor die Bundesrepublik Deutschland in Anchorage (Alaska) sogar mit 3:15.

Letztlich war das Viertelfinale ein Klassenunterschied, in dem die USA Spaß hatten und die DEB-Auswahl nicht. Das US-Team glänzte im ersten K.o.-Spiel gegen Deutschland überhaupt mit Spielwitz und Technik - und traf quasi nach Belieben. Neben Cooley (3), Gauther (2) und Snuggerud (1) trugen sich auch Jackson Blake, Red Savage, Kenny Connors und Dylan Duke in die Torschützenliste ein.

Kein Auftrag für DEB-Junioren

Die DEB-Auswahl war schlicht und ergreifend nicht konkurrenzfähig bei diesem Turnier, jedenfalls nicht, wenn es um die Top-Duelle ging. Schon vor dem Debakel gegen die USA hatte man 2:11 gegen Kanada und 1:8 gegen Tschechien verloren - lediglich Österreich (4:2) konnte bezwungen werden. Am Ende beendet sie die WM auf Platz acht.

Darüber hinaus bleiben die USA Angstgegner der Deutschen, die im 27. Aufeinandertreffen zum 23. Mal den Kürzeren zogen und zugleich auch die achte Niederlage nacheinander einstecken mussten - der letzte Sieg einer deutschen U 20 gegen die USA datiert vom 26. September 2006 (2:1).

Für die USA geht es nun um die Medaillen, bereits zum fünften Mal in den vergangenen sieben Jahren spielen sie um Edelmetall. Das Ziel der Amerikaner ist natürlich die Goldmedaille, die sie nach 2004, 2010, 2013, 2017, und 2021 zum sechsten Mal gewinnen wollen. Dafür müssen aber noch zwei Spiele gewonnen werden - und da dürfte es nicht mehr ganz so leicht werden.