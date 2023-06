Deutsche U 17 vor dem EM-Finale: "Manchmal läuft es aus dem Ruder"

Im Halbfinale gegen die Polen bot die deutsche U 17 beste Unterhaltung und strebt jetzt den EM-Titel im Spiel gegen Frankreich an. Spektakel scheint garantiert, denn irgendwie läuft es bei den Jungs gerne mal aus dem Ruder.

Mario Götze, Shkodran Mustafi oder Marc-André ter Stegen dürfte in Deutschland so ziemlich jeder Fußballfan kennen. Ter Stegen ist seit Jahren die Nummer 1 beim FC Barcelona und derzeit auch in der Nationalmannschaft. Götze und Mustafi wurden 2014 Weltmeister. Gemeinsam hat das Trio, dass es neben einigen anderen bekannten Kickern 2009 U-17-Europameister wurde.

Nun schickt sich wieder eine U 17 an, den Titel nach Deutschland zu holen. Nach einem spektakulären Auftritt gegen Polen beim 5:3-Sieg im Halbfinale steht das Team von Christian Wück im Finale von Budapest. Und wer weiß, welchen Namen des Kaders in ein paar Jahren die große Karriere bevorsteht (hier geht's zum deutschen Turnierkader...).

"Wir versuchen eigentlich, die Spiele normal zu gestalten"

Doch zunächst gilt es, das Endspiel am Freitag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) zu bestreiten. "Wir sind absolut bereit für Freitag", verspricht Angreifer Max Moerstedt im Doppelinterview mit Charles Herrmann auf der Website des DFB. "Den neutralen Zuschauern gefallen unsere Spiele wahrscheinlich. Für uns als Team ist das echt auch immer nervenaufreibend. Wir versuchen eigentlich, die Spiele normal zu gestalten, aber manchmal läuft es eben dann doch aus dem Ruder."

U-17-EM

Solange es zugunsten der deutschen Youngster aus dem Ruder läuft, dürfte Trainer Christian Wück nichts dagegen haben. Denn Herrmann weiß: "Das ist auch eine Qualität, dass wir mit solchen Situationen umgehen können und für jede Situation eine Lösung haben."

Portgual (4:0), Frankreich (3:1), als drei Tore in sieben Minuten nach Rückstand gelangen und Schottland (3:0) wurden in der Vorrunde bezwungen, erst im Viertelfinale gegen die Schweiz wurde es im Elfmeterschießen so richtig eng - doch auch hier behielt die U 17 die Nerven.

"Die Franzosen haben natürlich eine Rechnung mit uns offen"

Jetzt geht es also erneut gegen die Franzosen - und die Jungs kennen sich nicht nur aus der Vorrunde bereits bestens. Denn die beiden Teams logieren seit Turnierbeginn im gleichen Hotel. "Zwischen beiden Lagern ist aber alles entspannt, also kein böses Blut", erzählt Moerstedt von der ungewöhnlichen Konstellation und ergänzt: "Die Franzosen haben natürlich eine Rechnung mit uns offen und werden alles reinhauen, um das Spiel zu gewinnen. Ich denke aber, wenn wir alles auf dem Platz lassen, die letzten Prozente rauskitzeln und unser Spiel wie schon in der Vorrunde auf den Platz bringen, haben wir gute Chancen, den Titel zu holen."

Neuendorf: "In dieser Truppe herrscht eine unglaubliche Moral"

Vor allem die Mentalität stimmt in der Mannschaft, berichten Moerstedt und Herrmann. Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf ist der Siegeszug nicht verborgen geblieben. Da er beim Europa-League-Finale in Budapest weilte, schaute er auch beim deutschen Nachwuchs vorbei. "Ich habe die letzten Spiele und den Turnierverlauf intensiv verfolgt", wird Neuendorf vom DFB zitiert. "Da hat man gesehen, wie grandios diese Mannschaft immer wieder zurückgekommen ist. Insofern herrscht in dieser Truppe eine unglaubliche Moral."

"Für den deutschen Fußball ist das insgesamt ein sehr gutes Zeichen, dass wir offenbar doch in der Lage sind, international im Jugendbereich mitzuhalten", freut sich Neuendorf. Allerdings findet die U-20-WM in Argentinien derzeit ohne deutsche Beteiligung statt.

"In Deutschland supporten uns hoffentlich so viele Leute wie möglich"

Dennoch wäre der Titel ein dickes Ausrufezeichen. Fürs Finale hätte Moerstedt noch einen Wunsch: "Unsere Familien und Fans werden hoffentlich für eine geile Stimmung im Stadion sorgen. Und in Deutschland supporten uns hoffentlich so viele Leute wie möglich. Das trägt die Mannschaft zusätzlich."

Zeichen gegen Gewalt vor Anpfiff

Vor dem Spiel werden beide Teams noch ein Zeichen gegen Gewalt setzen, nach dem gewaltsamen Tod eines 15-jährigen Nachwuchsspielers am Pfingstsonntag. Beide Mannschaften werden sich für ein gemeinsames gemischtes Mannschaftsfoto hinter einem zweisprachigen Banner mit der Botschaft "Gemeinsam gegen Gewalt" aufstellen. Zudem wird es eine Stadiondurchsage und eine Gedenkminute für den Berliner Juniorenspieler geben.