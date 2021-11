Deutsche U 17 schlägt Türkei zum zweiten Mal in vier Tagen

Nach dem Erfolg am Freitag hat die deutsche U-17-Nationalmannschaft die Junioren der Türkei am Montag erneut mit 2:1 geschlagen.

Blickt schon in Richtung EM-Qualifikation: U-17-Coach Marc Meister. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Nach dem 2:1-Sieg am Freitag hatten die DFB-Junioren die Chance, den zweiten Sieg innerhalb von vier Tagen gegen die U 17 der Türkei einzufahren. DFB-Trainer Marc Meister empfing mit seinem Team die Gäste im Eilenriedestadion in Hannover.

Es ging gut los für die deutsche Elf: Gleich in der dritten Minute erzielte Noah Wagner vom SC Freiburg die frühe Führung für Deutschland. Noch vor der Pause erhöhten die DFB-Junioren auf 2:0, Heidenheims Christopher Negele - der schon am Freitag erfolgreich gewesen war - traf in der 28. Minute. Für Negele war es das zweite Tor im zweiten DFB-Einsatz.

Im März wird es ernst

Ab der 62. Minute wurde es nochmal spannend, Kenan Yildiz erzielte für die Türkei den Anschlusstreffer. Das deutsche Team brachte die Führung aber über die Zeit und sicherte sich so den zweiten Sieg im zweiten Spiel gegen die Türken.

Weiter geht es für die U 17 im Wintertrainingslager Mitte Januar, kurz darauf folgt der Algarve Cup in Portugal. Ab dem 17. März wird es für die Junioren ernst, bei der zweiten EM-Qualifikationsrunde geht es um das Ticket für Israel 2022.