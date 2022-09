Deutsche U 16 ohne Trainer Prus gegen Österreich

Die deutsche U-16-Nationalmannschaft muss beim Freundschaftsspiel gegen Österreich auf Trainer Michael Prus verzichten.

Kann gegen Österreich nicht an der Seitenlinie stehen: Michael Prus. imago images/Zink

Wie der Verband am Montagmorgen mitteilte, wurde Prus positiv auf das Coronavirus getestet. Der ehemalige Verteidiger für Schalke, Meppen und Trier kann daher nicht an der Seitenlinie stehen, wenn sich seine U-16-Nationalmannschaft heute um 12 Uhr erneut mit Österreich misst. Bereits vor drei Tagen testete die DFB-Auswahl gegen die ÖFB-Junioren, in Salzburg setzte sich Deutschland mit 3:2 durch.

Vertreten wird der 54-Jährige von Co-Trainer Janis Hohenhövel und vom langjährigen Bundesliga-Profi Sven Bender. Seit diesem Sommer verstärkt Bender gemeinsam mit seinem Bruder Lars, der für die U 15 zuständig ist, das Trainerteam des DFB.