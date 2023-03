Deutsche Tennis-Team mit Maria und Niemeier gegen Brasilien

Deutschlands Tennis-Frauen spielen in Bestbesetzung gegen Brasilien. Dennoch sind sie eher Außenseiter. Eine Spielerin des Gegners kennen sie besonders gut.

Tatjana Maria kehrt für die Erstrunden-Partie im Billie Jean King Cup gegen Brasilien ins deutsche Tennis-Team zurück. Die Wimbledon-Halbfinalistin des vergangenen Jahres hatte im November beim 3:1 in Kroatien wegen einer Verletzung gefehlt, steht Teamchef Rainer Schüttler für die Begegnung am 14. und 15. April in Stuttgart aber wieder zur Verfügung. Schüttler nominierte am Freitag zudem Jule Niemeier, Anna-Lena Friedsam, Eva Lys und Laura Siegemund.

Das Quartett war schon in Kroatien dabei. Damals feierten Niemeier, Friedsam und Lys jeweils ihr Einzel-Debüt für Deutschland. "Wir werden mit unserer aktuell besten Mannschaft antreten. Die Mädels waren alle sofort bereit, dabei zu sein und freuen sich schon riesig darauf, zu Hause zu spielen", sagte Schüttler.

Der Ex-Profi erwartet eine schwere Aufgabe. Die Südamerikanerinnen werden von der Weltranglisten-13. Beatriz Haddad Maia angeführt. "Brasilien ist kein einfacher Gegner. Besonders Top-Star Beatriz Haddad Maia ist stark und wird uns sicher fordern", glaubt Schüttler. Aktuell spielt Haddad Maia in Indian Wells zusammen mit Siegemund sehr erfolgreich im Doppel.