Deutsche Spiele bei Eishockey-WM im Free-TV

Deutsche Eishockey-Fans können sich freuen: Bei der anstehenden Weltmeisterschaft vom 10. bis 26. Mai werden alle Partien des Vize-Weltmeisters im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

Wie die ProSiebenSat1. Media AG am Donnerstag bekanntgab, hat ProSieben von der DOSB New Media GmbH die Rechte an der Übertragung von 30 Partien von der Eishockey-WM in Tschechien erworben. Darunter sind auch alle Partien der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft.

Damit können die deutschen Fans auf ProSieben bzw. ProSieben Maxx sowie jeweils gleichzeitig im Livestream auf ran.de und Joyn alle sieben Vorrundenspiele Deutschlands live verfolgen. Der Vize-Weltmeister bestreitet in der Gruppe B am 10. Mai das Auftaktmatch gegen Gastgeber Slowakei, einen Tag später geht es gegen die USA, am 13. Mai trifft die DEB-Auswahl auf Schweden. Nach dem schweren Auftaktprogramm stehen dann auf dem Papier lösbarere Aufgaben bevor: Am 15. Mai heißt der Gegner Lettland, am 17. Mai Kasachstan, einen Tag später Polen und zum Abschluss der Gruppenphase am 21. Mai Frankreich. Alle Partien wird Deutschland in Ostrava bestreiten.

Sollte Deutschland die K.-o.-Runde erreichen, werden auch diese Partien von ProSieben gezeigt. Gesichert hat sich der Sender aber die Rechte an zwei Viertelfinals, beiden Halbfinals, am Duell um Platz drei und am Finale. Zudem gibt es laut Mitteilung Zusammenfassungen aller Spiele im TV und auf der Internetplattform ran.de.

Alle 64 Spiele der Eishockey-WM können in Deutschland nur über den kostenpflichtigen Online-Anbieter Sportdeutschland.TV empfangen werden. Sportdeutschland.TV gehört zur DOSB New Media GmbH. Um die WM-Partien auf Sportdeutschland.TV zu verfolgen, muss kein Abo abgeschlossen werden, sondern die Partien können entweder einzeln oder als Paket gebucht werden.

Deutschland feierte mit der Silbermedaille bei der WM 2023 (2:5 im Finale gegen Kanada) einen der größten Erfolge im deutschen Eishockey. Auch in Riga (Lettland) bzw. Tampere (Finnland) musste die DEB-Auswahl in der Gruppenphase zunächst gegen die Topteams Schweden, Finnland und die USA ran und verlor diese allesamt. Danach folgten aber Siege gegen die vermeintlich als schwächer eingestuften Dänemark, Österreich, Ungarn und Frankreich. Diese Siegesserie stärkte das Selbstvertrauen, das Deutschland dann bis ins Finale trug. Einen ähnlichen Weg will die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis auch in Tschechien gehen.