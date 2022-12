Deutsche Snowboarder enttäuschen bei Mixed-Weltcup in Winterberg

Die deutschen Snowboarder haben beim Mixed-Teamevent in Winterberg den erhofften Podestplatz klar verpasst.

Noch keine Spitzenplatzierung in dieser Weltcup-Saison: Ramona Hofmeister. picture alliance/dpa

Das favorisierte Duo Ramona Hofmeister/Stefan Baumeister schied beim Weltcup-Auftakt der alpinen Racer am Samstag bereits im Achtelfinale aus. Für Carolin Langenhorst/Yannik Angenend und Melanie Hochreiter/Elias Huber war im Viertelfinale Schluss (Rang fünf), Melanie Hochreiter (Bischofswiesen) und Elias Huber (Schellenberg) erreichten Platz sieben. Den Sieg holte sich die Schweizer Paarung Ladina Jenny/Gian Casanova.

"Im Rennen war es viel weicher"

"Wir sind im Vorlauf mit Nummer eins auf die Strecke gegangen. Da war die Piste noch ganz anders", sagte die dreimalige Gesamt-Weltcupsiegerin Hofmeister, nachdem eine Hundertstelsekunde zum Weiterkommen gefehlt hatte: "Im Rennen war es viel weicher, das habe ich leider nicht gut erwischt. Jetzt müssen wir das abschütteln und morgen neu Gas geben."

Am Sonntag steht für die Snowboarder in Winterberg das Einzelrennen im Parallel-Slalom an.