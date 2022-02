Deutsche Serie im Eiskanal reißt - Nolte verpasst Bronzemedaille knapp

Die deutsche Siegesserie im olympischen Eiskanal von Yanqing ist gerissen. Die Winterbergerin Laura Nolte fiel am Montag im Monobob noch auf Platz vier zurück.

Zuvor hatten sowohl die deutschen Rodler als auch die Skeleton-Piloten alle ihre Wettbewerbe - und neben sechs Goldmedaillen noch dreimal Silber - gewonnen.

Humphries dominiert klar

Erste Monobob-Olympiasiegerin ist Weltmeisterin Kaillie Humphries aus den USA, die am Ende 1,54 Sekunden vor ihrer Teamkollegen Elana Meyers Taylor landete. Humphries konnte sich am Ende nach drei souveränen Laufbestzeiten einen Sicherheitslauf zu Gold leisten. Bronze sicherte sich die Kanadierin Christine de Bruin, die letztlich 0,30 Sekunden schneller als Nolte war.



In den dritten Lauf war Nolte noch auf dem Bronze-Rang gegangen. Doch die Jugend-Olympiasiegerin von 2016 leistete sich vor allem im oberen Bereich einige Patzer und fiel einen Platz zurück. Im Finallauf lief es etwas besser, aber für den großen Angriff auf Bronze reichte die Fahrt nicht.

Jamanka mit Aufwärtstendenz

Deutlich verbessert präsentierte sich derweil Mariama Jamanka (31) gegenüber ihres "katastrophalen" ersten Tags und arbeitete sich noch etwas vor. Der Rückstand der Zweier-Olympiasiegerin war mit 4,73 Sekunden aber riesig. "Heute war es viel besser. Es ist schade, wenn man sieht, was eigentlich möglich gewesen wäre. Aber der erste Tag war katastrophal, deswegen bin ich insgesamt unzufrieden", sagte Jamanka in der ARD.



Das IOC hatte die Monobobs vor vier Jahren ins Frauen-Programm der Winterspiele von Peking aufgenommen. Nur ein olympischer Zyklus blieb, um den Mono zu etablieren. Die Einführung ist umstritten. Der Einzelschlitten ist im Fahrerfeld nicht sonderlich beliebt, auch weil der Teamgedanke anders als im Zweier auf der Strecke bleibt.