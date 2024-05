Deutsche Nationaltorhüterin tritt von der Handball-Bühne ab

Die deutsche Nationalspielerin Isabell Roch hat ihre Karriere nach 18 Jahren auf höchstem Niveau und 50 Länderspielen für Deutschland beendet.

"Es wird Zeit sich zu verabschieden. Es war echt eine schöne Zeit #Handball. Vielen Dank für alles!", schrieb Isabell Roch auf Instagram. Mit einem 41:37-Heimsieg vom SCM Ramnicu Valcea über den CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, der am Sonntag noch im Finale der European League spielte, endet die Laufbahn der 33-Jährigen. Die Meisterschaft in Rumänien hat Ramnicu Valcea auf Rang 5 beendet.

Isabell Roch ist die Tochter von Siegfried Roch, der für den TSV Milbertshofen und den TV Großwallstadt auf insgesamt 471 Bundesligaspiele kommt und 38 Länderspiele für Deutschland, darunter auch Olympisches Silber 1984 gewann, absolvierte.

Meister mit Bietigheim und Dortmund

Tochter Isabell trat in die Fußstapfen des Vaters, spielte in der Jugend für den TV Großwallstadt und die HSG Aschaffenburg, ehe sie Dago Leukefeld damals in die Jugend des Thüringer HC holte. Mit dem THC wurde sie zweimal Deutsche Meisterin der B-Jugend (2006, 2007), schaffte dort auch das Bundesligadebüt und erreichte das Endspiel des Challenge Cups.

Später spielte sie zunächst je eine Saison für die Rhein-Main Bienen und Borussia Dortmund, ehe sie dann ab 2010 für fünf Spielzeiten bei der HSG Blomberg-Lippe aktiv war.

Nach ihrem Wechsel zur SG BBM Bietigheim konnte sie 2017 erstmals auch in der Handball Bundesliga Frauen die Deutscher Meisterschaft gewinnen und zog dann weiter zur TuS Metzingen. Eine weitere Meisterschaft holte sie nach ihrer Rückkehr dann 2021 mit Borussia Dortmund.

Corona verhindert dritte Meisterschaft

Einen möglichen dritten Titel, und damit einen mehr als ihr Vater, verpasste Roch hingegen aufgrund der Corona-Pandemie. Der Ligaverband hatte damals keinen Meistertitel vergeben, Dortmund hatte beim Ligaabbruch einen Zähler Vorsprung auf Bietigheim, hatte aber eben noch auswärts zum Topspiel antreten müssen. "Wäre ich ein Mann, wäre ich jetzt Deutscher Meister!", titelte der BVB damals und lichtete seine Spielerinnen mit Bärten ab.

2021 verabschiedete sich Roch dann aus der Handball Bundesliga Frauen, absolvierte noch zwei Spielzeiten für den SCM Ramnicu Valcea, erreichte mit dem Traditionsverein in ihrer ersten Saison das Pokalfinale. Für den Deutschen Handballbund absolvierte sie seit dem 21.03.2018 insgesamt 50 Länderspiele, nahm dabei an drei Europameisterschaften (2018, 2020, 2022) und einer Weltmeisterschaft (2019) teil. Ihren letzten Einsatz hatte sie am 05.03.2023 gegen Polen.