Deutsche Nationalspielerin wechselt nach Dänemark

Die deutsche Handball-Nationalspielerin Silje Brøns Petersen, die seit Januar 2024 in Italien spielt, wird in diesem Sommer erneut wechseln. Die gebürtige Dänin zieht es zurück in ihre Heimat.

Silje Brøns Petersen wechselt zu EH Aalborg. Dort habe die 29-Jährige einen Zweijahresvertrag unterschrieben, teilte der dänische Verein mit.

"Wir sind sehr froh, dass wir eine Spielerin auf dem Niveau von Silje gewinnen konnten. Sie wird uns zunächst helfen, Tore zu werfen, und sie passt perfekt zu unserer offensiven Spielweise. Das wird wichtig sein, wenn wir in der nächsten Saison erfolgreich sein wollen. Gleichzeitig müssen wir sehen, wie wir sie in unsere Abwehr integrieren können, damit wir auch von ihren Fähigkeiten in der Konterphase profitieren können", so Aalborgs Trainer Peter Jagd.

Er fügt hinzu: "Nicht zuletzt wird Silje natürlich auch ihre Erfahrung einbringen müssen: sowohl im Hinblick auf gute Entscheidungen in unserem Angriffsspiel, aber vor allem auch, um unser Trainingsumfeld mit Erfahrungen aus vielen internationalen Ligen weiter zu bereichern."

Petersen: "Im Moment die beste Lösung"

"Ich habe mich für EH Aalborg entschieden, weil ich denke, dass es im Moment die beste Lösung für mich in meiner Karriere ist. Das Gesamtpaket der EH Aalborg hat mich am meisten gereizt, und ich freue mich sehr darauf, die Mädels, die Trainer und die Menschen im Umfeld des Teams kennenzulernen", so Silje Brøns Petersen.

Sie betont: "Darüber hinaus freue ich mich darauf, nach einem kurzen Aufenthalt in Italien in die dänische Liga zurückzukehren. Ich hoffe und glaube, dass ich mit meiner Erfahrung und meinen Fähigkeiten dazu beitragen kann, dass EH Aalborg eine etablierte Mannschaft in der dänischen Liga wird."

Die Spielmacherin, die gebürtig aus dem Kopenhagener Vorort Herlev stammt, spielt aktuell noch für den italienischen Erstligisten PDO Handball Salerno 1985. Petersen gab am 7. November 2021 ihr Debüt für die deutsche Nationalmannschaft.